欧洲已公布经济指标--2014/12/25

标题新闻：加拿大总理特鲁多促请美国总统特朗普不要退出NAFTA，指结果会适得其反 - 消息
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第三季 +0.7 f +0.8 f +2.6 f 德国 第三季 +0.1 r@ -0.1 r@ +1.2 r 法国 第三季 +0.3 r -0.1 r -- 意大利 第三季 -0.1 f -0.2 r -0.5 f 消费者物价指数(CPI) 英国 10月 +0.1 p +0.0 +1.3 p 德国 11月 持平 f -0.3 f +0.6 f 法国(HICP) 11月 -0.2 f 持平 +0.4 f 意大利(HICP) 11月 -0.2 f -0.3 +0.3 f 生产者物价指数(PPI) 英国 10月 -0.3 p -0.2 f -0.5 p 德国 11月 持平 -0.2 -0.9 法国 11月 -0.1 -0.2 -2.0 意大利 10月 -0.4 持平 -1.2 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 8-10月 6.0 6.0 德国 11月 6.6 @ 6.6 @ 法国 第三季 10.4 p 10.1 r 意大利 10月 13.2 @ 12.9 @ r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透伦敦4月27日 - 英镑兑欧元周四升0.8%，至周日法国大选第一轮投票前的最高水平，对市场友好的马克龙获胜的消息曾推动欧元急升。