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亚洲 | 2014年 12月 25日 星期四 18:57 BJT

东南亚股市：泰国股市连跌第三天，越南股市受油价下跌打压

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 409.25 -1.42 -0.35 +5.38 388.37

新加坡 3345.91 13.40 +0.40 +5.63 3167.43

马来西亚 1749.74 0.69 +0.04 -6.28 1866.96

泰国 1504.89 -20.17 -1.32 +15.88 1298.71

印尼 5166.98 27.92 +0.54 +20.89 4274.18

菲律宾 7186.32 47.05 +0.66 +22.01 5889.83

越南 532.01 -7.43 -1.38 +5.43 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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法股CAC-40指数 (编译 于春红; 审校 白云)
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