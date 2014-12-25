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亚洲 | 2014年 12月 26日 星期五 06:15 BJT

《日本重要政经日程》--12月26日

(除特别说明外，均为GMT时间)
    
    12月25日(四)
    
    2330 - 日本全国11月消费者物价指数(CPI)和东京地区12月CPI
    
    2330 - 11月就业报告
    
    2330 - 11月家庭支出
    
    2350 - 11月工业生产
    
    2350 - 11月零售销售
    
    2350 - 资本流动数据
    
    12月26日(五)
    
    0130 - 11月薪资数据
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 李爽  审校 徐文焰)
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