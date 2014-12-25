日韩经济指标预测--12月26日-1月2日****

欧元债市：欧元区公债收益率回落，因德拉吉传递让人喜忧参半的信息
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月22日当周 12月25日(四) 2330 日本所有家庭支出(较前月) 11月 +0.2% +0.9% (较上年同期) -3.8% -4.0% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 11月 +2.7% +2.9% 全国整体CPI -- +2.9% 东京地区核心CPI(较上年同期) 12月 +2.3% +2.4% 东京地区整体CPI -- +2.1% 2330 日本求才求职比 11月 1.10 1.10 失业率 3.5% 3.5% 2350 日本工业生产 11月初值 +0.8% +0.4% 一个月预估值 -- +2.3% 两个月预估值 -- +0.4% 2350 日本零售销售(较上年同期) 11月 +1.1% +1.4% 12月26日(五) 0130 日本加班工资 11月 -- +0.4% 12月29日当周 12月28日(日) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 1月 -- 80 12月29日(一) 2300 韩国经常帐(亿美元) 11月 -- 盈余73.2 2300 韩国工业生产(较前月) 11月 +0.8% -1.6% (较上年同期) -0.6% -3.2% 服务业产出(较前月) -- +0.8% 12月30日(二) 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 12月 持平 -0.2% (较上年同期) +1.2% +1.0% 12月31日(三) 暂无重要经济数据公布。 1月1日(四) 0000 韩国出口(较上年同期) 12月修正值 -- -2.1% 进口(较上年同期) -- -4.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差55.1 -- 韩国外汇储备(亿美元) 12月 -- 3,631.0 1月2日(五) 0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 12月 -- 49.0(完)
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。