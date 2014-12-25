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货币新闻 | 2014年 12月 26日 星期五 07:43 BJT

日本数据：11月家庭支出较上年同期下降2.5%，较前月增0.4%

路透东京12月26日 - 周五公布的政府数据显示，日本11月家庭支出较上年同期下降2.5%。

11月所有家庭支出降幅小于市场预估中值的下滑3.8%。

总务省还表示，11月所有家庭支出较前月增长0.4%。预估中值为较前月增加0.2%。

欲浏览完整表格，请点击总务省官网：

here (完) (编译 徐文焰；审校 孙茉莉)
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