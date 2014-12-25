欧洲经济指标预测--12月26日-2015年1月2日****

标题新闻：加拿大总理特鲁多促请美国总统特朗普不要退出NAFTA，指结果会适得其反 - 消息
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月22日当周 12月26日(五) 暂无重要经济数据公布。 12月29日当周 12月29日(一) 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 11月 -- 1.29 0900 意大利消费者信心指数 12月 100.5 100.2 12月30日(二) 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.3% (较上年同期) +7.7% +8.5% 0900 意大利企业信心指数 12月 96.5 96.3 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 11月 +2.6% +2.5% 民间贷款 -1.0% -1.1% M3三个月移动平均年增长率 -- +2.3% 1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.4% (较上年同期) -- -1.2% 12月31日(三) 暂无重要经济数据公布。 2015年1月1日(四) 暂无重要经济数据公布。 1月2日(五) 0850 法国Markit制造业PMI 12月 -- 47.9 0855 德国Markit/BME制造业PMI 12月 51.2 51.2 0900 欧元区Markit制造业PMI 12月终值 50.8 50.8 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 12月 53.7 53.5 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 11月 增加10 增加10.87 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加14.50 增加14.96 抵押贷款批准件数(千件) 58.500 59.426 M4货供额(较前月) -- -0.1%(完)
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透伦敦4月27日 - 英镑兑欧元周四升0.8%，至周日法国大选第一轮投票前的最高水平，对市场友好的马克龙获胜的消息曾推动欧元急升。