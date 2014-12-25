《焦点》俄罗斯称卢布危机结束，但外汇储备锐减且通胀激升

**通胀激升**

俄罗斯进口大量食品、高科技设备和汽车。随着卢布贬值，该国必须为进口支付更高成本，这就导致国内通胀上升，而这又促使人们把本币兑换成美元以求保值，从而给卢布增加压力。

普京的经济顾问Andrei Belousov周四表示，按同比计算的通胀率为10.4%，月底或将触及11%左右，为2008/09年全球金融危机以来首次超过10%的关键心理关口。

最近几个月，牛肉、鱼类等部分食品的价格已累计上涨了40-50%，之前俄罗斯禁止进口某些西方食品，以报复欧盟和美国对俄制裁。

银行业者表示，12月中旬出现卢布存款挤兑，俄罗斯民众争相把卢布存款换成强势货币。

俄罗斯国有银行Sberbank 的副主管Alexander Torbakhov本周表示，上周卢布剧挫并创历史新低，强势货币的需求达到平常水平的五倍。

但他说，多数银行提高存款利率之后，又有大量储户返回。有些银行的存款利率年率达到20%。

“我们已经成功应付了(存款挤兑)局面。挤兑会不会再次出现？实在无法排除此一可能性，”Torbakhov说。他拒绝讨论什么因素可能会触发新一轮挤兑潮。

分析师称，除了油价之外，他们还将注意评级机构的决定。