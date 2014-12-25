《焦点》俄罗斯称卢布危机结束，但外汇储备锐减且通胀激升

标题新闻：美国总统特朗普称，在同墨西哥和加拿大领导人通话后决定不退出NAFTA而是重新磋商
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**通胀激升**
俄罗斯进口大量食品、高科技设备和汽车。随着卢布贬值，该国必须为进口支付更高成本，这就导致国内通胀上升，而这又促使人们把本币兑换成美元以求保值，从而给卢布增加压力。
普京的经济顾问Andrei Belousov周四表示，按同比计算的通胀率为10.4%，月底或将触及11%左右，为2008/09年全球金融危机以来首次超过10%的关键心理关口。
最近几个月，牛肉、鱼类等部分食品的价格已累计上涨了40-50%，之前俄罗斯禁止进口某些西方食品，以报复欧盟和美国对俄制裁。
银行业者表示，12月中旬出现卢布存款挤兑，俄罗斯民众争相把卢布存款换成强势货币。
俄罗斯国有银行Sberbank 的副主管Alexander Torbakhov本周表示，上周卢布剧挫并创历史新低，强势货币的需求达到平常水平的五倍。
但他说，多数银行提高存款利率之后，又有大量储户返回。有些银行的存款利率年率达到20%。
“我们已经成功应付了(存款挤兑)局面。挤兑会不会再次出现？实在无法排除此一可能性，”Torbakhov说。他拒绝讨论什么因素可能会触发新一轮挤兑潮。
分析师称，除了油价之外，他们还将注意评级机构的决定。
标准普尔本周警告称，90天内将俄罗斯主权评级下调至投资级以下，这种可能性至少有50%。穆迪本周警告称，由于油价下跌和卢布贬值，俄罗斯2015年国内生产总值(GDP)可能萎缩5.5%，2016年料萎缩3%。(完) (编译 张涛/李爽/王颖；审校 孙茉莉/张荻/张明钧)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
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