日本数据：11月全国核心CPI较上年同期成长2.7%，符合市场预估

标题新闻：美国总统特朗普称，在同墨西哥和加拿大领导人通话后决定不退出NAFTA而是重新磋商
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透东京12月26日 - 日本政府周五公布的数据显示，日本11月全国 核心消费者物价指数(CPI)较上年同期增长2.7%。 核心CPI剔除了生鲜食品价格，但包括油品价格。分析师预估中值亦 为较上年同期增长2.7%。 11月扣除食品与能源(core-core)的通胀率则较上年同期成长2.1%。 东京12月核心CPI较上年同期增加2.3%，路透调查预估亦为上升2.3% 。(完) (编译 郑茵 审校 孙茉莉)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
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