版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 26日 星期五 07:35 BJT

日本数据：11月全国核心CPI较上年同期成长2.7%，符合市场预估

路透东京12月26日 - 日本政府周五公布的数据显示，日本11月全国
核心消费者物价指数(CPI)较上年同期增长2.7%。
    核心CPI剔除了生鲜食品价格，但包括油品价格。分析师预估中值亦
为较上年同期增长2.7%。
    
    11月扣除食品与能源(core-core)的通胀率则较上年同期成长2.1%。
    
    东京12月核心CPI较上年同期增加2.3%，路透调查预估亦为上升2.3%
。(完)
      

 (编译 郑茵 审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐