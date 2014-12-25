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亚洲 | 2014年 12月 26日 星期五 06:46 BJT

俄罗斯贸易：粮食出口关税将在2015年2月起征，持续至年中--副总理

路透莫斯科12月25日 - 国际文传电讯社援引俄罗斯副总理德沃尔科维奇(Arkady Dvorkovich)的话报导称，粮食出口关税将在2015年2月到年中期间实施。

“粮食出口关税将在明年2月开始实施，具体日期由政府确定...持续到年中，”Dvorkovich说。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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