日本数据：11月失业率持平于3.5%，求才求职比创1992年5月以来最高

标题新闻：美国总统特朗普称，在同墨西哥和加拿大领导人通话后决定不退出NAFTA而是重新磋商
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路透东京12月26日 - 日本总务省周五公布的数据显示，11月经季节调整后的失业率为3.5%，较前月持平。分析师预估中值亦为3.5%。
日本厚生劳动省公布的数据显示，11月求才求职比从10月的1.10升至1.12，创1992年5月以来最高水准。
11月新增就业岗位较前月增加1.2%，但较上年同期下降4.4%。
浏览完整图表请参看总务省网站：
here(完)
(编译 郑茵 审校 李春喜)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
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