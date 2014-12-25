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货币新闻 | 2014年 12月 26日 星期五 07:46 BJT

日本数据：11月失业率持平于3.5%，求才求职比创1992年5月以来最高

路透东京12月26日 - 日本总务省周五公布的数据显示，11月经季节调整后的失业率为3.5%，较前月持平。分析师预估中值亦为3.5%。

日本厚生劳动省公布的数据显示，11月求才求职比从10月的1.10升至1.12，创1992年5月以来最高水准。

11月新增就业岗位较前月增加1.2%，但较上年同期下降4.4%。

浏览完整图表请参看总务省网站：

here(完)

(编译 郑茵 审校 李春喜)
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