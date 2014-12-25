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亚洲 | 2014年 12月 26日 星期五 06:57 BJT

金砖国家：12月25日股汇市收盘纵览

路透12月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月25日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌0.06%，报950.61点。

中国股市：沪综指大幅收升3.4%，一带一路”等主题股领涨大盘

香港股市：逢圣诞假日休市。

中国汇市：人民币收扬创一周新高，圣诞假期流动性欠佳加剧波动

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巴西股市和汇市逢圣诞假日休市。

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南非股市和汇市逢圣诞假日休市。

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印度金融市场因圣诞假期休市

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俄罗斯股市：指标RTS指数 上涨3.57%，报844.090点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.63%，报448.57点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨1.66%，报52.5515卢布；卢布兑欧元 上涨1.48%，报64.5510卢布。(完) (整理 张荻；审校 孙茉莉)
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