修正-俄罗斯金融：俄外汇储备降至4,000亿美元以下，为2009年以来首见

欧元债市：欧元区公债收益率回落，因德拉吉传递让人喜忧参半的信息
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
(更正：补上最后一段漏字“回升”) 路透莫斯科12月25日 - 俄罗斯央行周四表示，截止12月19日该国黄 金及外汇储备跌破4,000亿美元，为2009年8月以来首见。 俄罗斯央行今年已经耗资超过800亿美元保卫卢布汇价，因油价大跌 及西方就乌克兰危机对俄发起制裁，推动卢布大幅贬值，对该国金融稳定 构成威胁。 俄央行已经扩大外币回购协议操作，藉以回应市场动荡，向银行提供 一周、28天及一年期的外汇，藉以缓解美元及欧元短缺的情形。 多位分析师表示，俄外汇储备在12月19日当周减少的150亿美元中， 约有50亿美元是用于汇市干预以支撑卢布，此外约有70亿美元是因为央行 在回购操作中，对银行提供外币贷款。 分析师称，由于这部分的外币会在稍后归还给央行，因此储备可能在 近期或中期内有所回升，他们并称其他外汇储备的减损可能肇因于央行外 币持仓的币值变化。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。