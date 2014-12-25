修正-俄罗斯金融：俄外汇储备降至4,000亿美元以下，为2009年以来首见

(更正：补上最后一段漏字“回升”) 路透莫斯科12月25日 - 俄罗斯央行周四表示，截止12月19日该国黄 金及外汇储备跌破4,000亿美元，为2009年8月以来首见。 俄罗斯央行今年已经耗资超过800亿美元保卫卢布汇价，因油价大跌 及西方就乌克兰危机对俄发起制裁，推动卢布大幅贬值，对该国金融稳定 构成威胁。 俄央行已经扩大外币回购协议操作，藉以回应市场动荡，向银行提供 一周、28天及一年期的外汇，藉以缓解美元及欧元短缺的情形。 多位分析师表示，俄外汇储备在12月19日当周减少的150亿美元中， 约有50亿美元是用于汇市干预以支撑卢布，此外约有70亿美元是因为央行 在回购操作中，对银行提供外币贷款。 分析师称，由于这部分的外币会在稍后归还给央行，因此储备可能在 近期或中期内有所回升，他们并称其他外汇储备的减损可能肇因于央行外 币持仓的币值变化。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)