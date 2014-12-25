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亚洲 | 2014年 12月 26日 星期五 07:30 BJT

印度农业：政府上调食用油和精炼油进口税，保护国内农户

路透新德里12月25日 - 印度将把食用油和精炼油进口税分别上调5个百分点，避免国内农户因来自马来西亚和印尼进口数量增加而蒙受损失。

印度政府周四表示，对各类植物原油的进口税将从2.5%提高到7.5%，精炼油进口税从10%上调到15%，立即生效。

印度是全球最大的植物油进口国。该国年需求量达到1,800-1,900万吨，其中有近60%需从海外进口，主要来自于印尼和马来西亚的棕榈油。

此次油品进口税上调预计将对马来西亚棕榈油期货带来冲击。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
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