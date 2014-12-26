美国与加拿大经济指标预测--12月26日-2015年1月2日****

美国股市：在法国大选前小幅收低，但本周周线上涨
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月22日当周
12月26日(五)
暂无重要经济数据。
12月29日当周
12月29日(一)
1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 11月 -- 97.4
1530 美国达拉斯联储制造业指数 12月 -- 10.5
12月30日(二) 1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 10月 +0.4% +0.3%
未经季节调整房价指数(较前月) 持平 持平
房价指数(较上年同期) +4.4% +4.9%
1500 美国消费者信心指数 12月 93.0 88.7
1530 美国达拉斯联储服务业营收指数 12月 -- 25.4
12月31日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 12月26日当周 -- 363.1
再融资指数 -- 1,535.2
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月27日当周 -- 28.0
四周均值(万人) -- 29.025
续请失业金人数(万人) 12月20日当周 -- 240.3
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 12月 60.8 60.8
1500 美国成屋待完成销售指数 11月 -- 104.1
指数变动(较前月) +0.5% -1.1%
1月1日(四)
暂无重要经济数据。
1月2日(五)
1430 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI)(经季节调整) 12月 -- 55.3
1445 美国Markit制造业PMI 12月终值 -- 53.7
1500 美国建筑支出(较前月) 11月 +0.3% +1.1%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 12月 57.9 58.7
投入物价分项指数 42.5 44.5
就业分项指数 -- 54.9
新订单分项指数 -- 66.0
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 戴素萍 审校 张涛)
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)