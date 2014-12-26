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货币新闻 | 2014年 12月 26日 星期五 09:03 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报4.75%，上日加权利率4.8734%

路透上海12月26日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周五开盘报在4.75%，上日该期限加权平均利率为4.8734%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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4.75% 4.50% 4.8734%

周四银行间市场质押式回购总成交金额为9,708.98亿元，较上日的9,880.31亿元略减增；其中，隔夜品种成交7,339.22亿元，上日为7,356.01亿元。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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