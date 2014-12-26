中国货币市场：七天回购开盘报4.75%，上日加权利率4.8734%

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海12月26日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周五开盘报在4.75%，上日该期限加权平均利率为4.8734%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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4.75% 4.50% 4.8734%
周四银行间市场质押式回购总成交金额为9,708.98亿元，较上日的9,880.31亿元略减增；其中，隔夜品种成交7,339.22亿元，上日为7,356.01亿元。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。