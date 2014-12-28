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亚洲 | 2014年 12月 29日 星期一 07:18 BJT

****主要国家经济指标预测--12月29日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                          　 公布时段       预估值      前值
    
    12月29日(一)
    0700  瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                        11月          --        1.29
    0900  意大利消费者信心指数                             12月        100.5      100.2
    1330  美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数           11月          --        97.4
    1530  美国达拉斯联储制造业指数                         12月          --        10.5     
    2300  韩国经常帐(亿美元)                               11月          --    盈余73.2
    2300  韩国工业生产(较前月)                             11月        +1.0%      -1.6%
                      (较上年同期)                                     -2.5%      -3.2%
              服务业产出(较前月)                                         --       +0.8%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           　公布时段        现值      预估值
     
    12月26日(五)   
    0130 日本加班工资                               　　　  11月        -0.9%        --       
    
    12月28日(日)
    2100  韩国央行制造业景气判断指数                         1月           81        -- (完)
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