《中国债券市场每日交易备忘》--12月29日

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一、新债发行：
中国亚邦投资控股集团2.6亿元六个月期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，民生银行主承
中原证券5亿元45天短融招标(主体评级AA+)，中信银行主承
广发证券 30亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，农行/建行等主承
淮南矿业集团20亿元永续中票簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行主承
中国南方工业集团16亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，建行和中行主承
南方工业集团15亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA)，建行和中行主承
广州农商行10亿元一个月期同业存单报价发行，参考收益率5.7003%
长安银行7亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.7000%
长安银行3亿元九个月期同业存单报价发行，参考收益率5.2999%
兴业银行20亿元一个月期同业存单报价发行，参考收益率5.0005%
兴业银行5亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率4.9500%
兴业银行20亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.5003%
兴业银行20亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率5.2001%
兴业银行40亿元九个月期同业存单报价发行，参考收益率5.0001%
贵州银行10亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率5.4300%
福建海峡银行3亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率5.3500%
浙江江山农村合作银行1亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率5.5206%
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二、新债上市：
山东博兴县鑫达建设10亿元七年期固息债1480597，票面利率8.00%
上汽通用汽车金融26.39亿元636天期浮息(一年定存基准)A级资产支持证券1489148，基本利差1.80%
上汽通用洗车金融2.11亿元759天期浮息(一年定存基准)B级ABS 1489149，基本利差2.70%
五矿股份20亿元一个月期超短期融资券011461011，票面利率5.70%
上海复星高科技集团20亿元一年期短融041455046，票面利率5.48%
建投能源 10亿元一年期短融041464078，票面利率5.20%
恒泰证券7亿元三个月期短融071441004，票面利率6.00%
东方航空集团30亿元永续中票，票面利率
凯乐科技 2亿元五年期中票101480005，票面利率8.50%
北京汽车股份5亿元五年期中票，票面利率
浙江物产集团40亿元永续中票101458034，票面利率6.00%
保利房地产集团10亿元五年期中票101454072，票面利率4.80%
吉林高速公路集团20亿元七年期中票101456088，票面利率5.95%
中冶科工集团30亿元永续中票101474011，票面利率5.99%
万科 18亿元三年期中票101451061，票面利率4.70%
山西潞安矿业集团10亿元永续中票，票面利率
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三、缴款：
成都农商行60亿元10年期二级资本债1421017，票面利率5.80%
神华集团60亿元四个月期超短期融资券
东吴证券 4亿元三个月期短融1490237，票面利率5.49%
中国证金公司30亿元三个月期短融1490238，票面利率5.28%
淮南矿业集团3亿元五年期中票
云南煤化工集团12亿元五年期中票
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四、还本付息：
梅花生物科技集团10亿元三年期中票1182401到期兑付，票面利率6.75%
中化股份5亿美元五年期浮息中票(六个月美元libor基准)09821709到期兑付，基本利差1.00%
中国核工业建设集团2亿元五年期中票0982171到期兑付，票面利率4.79%
盘江投资控股集团10亿元三年期中票1182402到期兑付，票面利率6.77%
山东海力化工3亿元两年期中票1282561到期兑付，票面利率7.00%
兖矿集团1亿元10年期浮息债(一年定存基准)048018到期兑付，基本利差2.65%
中国电信 100亿元五年期中票0982172到期兑付，票面利率4.61%
中国电信100亿元五年期中票0982173到期兑付，票面利率4.61%
厦门港务控股集团4亿元三年期中票1182404到期兑付，票面利率6.77%
深圳宝德投资控股3.8亿元一年期短融041359080到期兑付，票面利率9.50%
青岛城投集团20亿元一年期短融041364047到期兑付，票面利率6.80%
绵阳投资控股集团5亿元一年期短融041372008到期兑付，票面利率7.35%
山西沁和新能源集团5亿元六个月期短融041464046到期兑付，票面利率8.00%
大连银行17亿元10年期固息债092012到期兑付，票面利率6.00%
兴业银行27亿元一个月期同业存单111410131到期兑付
兴业银行5亿元三个月期同业存单111410053到期兑付
浙江萧山农村合作银行5亿元三个月期同业存单111490110到期兑付
上饶银行5亿元三个月期同业存单111490112到期兑付
威海商行债 1020012付息
宝新MTN1 1082220付息
辽阳银行债 1120014付息
泰豪集团债 1180195付息
平煤化MTN3 1182400付息
乐山银行债 1220027付息
吴江经开债 1280490付息
成交投MTN1 1282557付息
武经发MTN2 1282558付息
津旅游MTN1 1282559付息
锦城投债01 1380394付息
京行01 052002付息
国开11 060211付息
民生02固 060802付息
民生02浮 060803付息
恒丰01 061401付息
浦发01 070901付息
浦发02 070902付息
锦商行债 072004付息
莱芜商行债 072005付息
大连银行债 092012付息
营口银行债 1020011付息
10榆城投债 1080176付息
10桂林经投债 1080177付息
10玉溪开投债01 1080178付息
10玉溪开投债02 1080179付息
10湘建工MTN1 1082221付息
10新水电MTN1 1082222付息
11兴业01 1110002付息
11六安债 1180196付息
11兖城投债 1180197付息
11冀国控MTN1 1182403付息
12附息国债12 120012付息
12国开204 1202204付息
12浦发次级债 1209002付息
12招行次级债 1211003付息
12广发次级债 1219001付息
12三峡银行债 1220028付息
12贵阳银行债 1220029付息
12天津银行债01 1220030付息
12天津银行债02 1220031付息
12北京农商债 1221004付息
12盘江债 1280491付息
12翔鹭MTN2 1282560付息
12玉柴MTN1 1282562付息
12融捷MTN1 1282563付息
05浦发02 050902付息
09东营商行债 092013付息
09久事债 0980187付息
09青海国投债 0980188付息
11粤电MTN2 1182405付息
11淮南矿MTN1 1182406付息
12国开27 120227付息
12新乡SMECNⅡ001 051202009付息
12淮安SMECNⅡ001 051202010付息
12临沂SMECNⅡ001 051202011付息
12中银1B 061204003付息
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
--中国国家信息中心宏观经济形势课题组周一发布报告称，2015年中国经济将呈现稳中缓降态势，预计GDP(国内生产总值)增长7%左右，政策方面建议继续实施积极的财政政策，适当扩大财政赤字。
--据路透看到的文件显示，中国央行周六发文，定于2015年起对存款统计口径进行调整，将部分原在同业往来项下统计的存款纳入各项存款范围；上述存款应计入存款准备金交存范围，适用的存款准备金率暂定为零。
--中国央行研究局局长陆磊表示，考虑到结构性因素的影响，当前的货币政策属于适度。与此同时，货币流动性管理的重要性正在上升，因此政策制定者为金融业营造适度的流动性，将是未来一段时间内重要的经济现象。
12/31公布汇丰中国12月制造业PMI终值 (11月为50)
1/6公布汇丰中国12月服务业PMI (11月为53.0)
注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完)
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