中国证券：光大证券乌龙交易主角之一杨剑波在诉证监会案中一审败诉

路透上海12月26日 - 外界广泛关注的光大证券 策略投资部前总经理杨剑波诉中国证监会案，北京市第一中级人民法院周五上午宣布一审判决。法院认定杨剑波的相关诉讼理由均不能成立，故对其要求撤消被处罚决定及禁入决定中针对自己部分的诉讼请求，法院不予支持，驳回其诉讼要求。

据北京一中院官方微博，关于本案主要争议焦点之一的错单信息是否成为内幕信息，法院认为，对大盘指数和期货交易价格有重大影响的信息应属于内幕信息，证监会将错单交易信息认定为内幕信息，并未超出证券法和期货交易管理条例对内幕信息定义的范畴。杨剑波所认为的错单信息认定为内幕信息违反行政处罚法等主张，法院不予支持。

而原告主张在对冲交易前已被媒体披露而应属处于公开状态的诉求，法院认为，21世纪网等媒体报导不能满足公开信息中的可靠性条件，因21世纪网报导中并未准确指明报道的信息来源，该诉求不予支持。

另外，杨剑波所提出的错单交易后对冲应属市场中性策略这一既定投资计划，法院亦未予支持。法院认为，交易者在实施市场中性投资策略过程中，仍然可能利用内幕信息对市场波动的单边影响，从而构成内幕交易。本案中光大证券卖出股票及做空期指，是利用了内幕信息对市场可能产生的单边影响，不能构成内幕交易的抗辩理由。

法院亦未对杨剑波提出其并非直接责任人员等主张给予支持。法院认为，原告作为光大证券时任策略投资部总经理，参与公司决定实施对冲交易的相关会议，而且是负责执行对冲交易人员，所以证监会认定其为其他直接责任人员并无不当。

目前路透暂未联系到杨剑波本人对上述判决做出评论。

杨剑波是去年8月16日光大证券“乌龙指”事件的主角之一。今年2月他向北京一中院递交诉状，因其认为证监会此前认定的光大证券及其四位高管内幕交易等违规行为缺乏法律依据。北京一中院已三次宣布该案件延期宣判，因“案情复杂”。

光大证券在去年8月16日上午错误生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元人民币，实际成交72.7亿元，集中买单促使大盘出现异动，沪综指 瞬间暴涨约5%。随后，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7,130手股指期货合约。

中国证监会经过调查后认为，光大证券在8月16日13时(公司高管层决策后)至14时22分转换并卖出50ETF、180ETF基金以及卖空IF1309、IF1312股指期货合约，构成《证券法》第202条和《期货交易管理条例》第70条所述的内幕交易行为。

因该事件，中国监管层开出国内证券史上最大一笔罚单，光大证券因内幕交易、信息误导等多项违法违规行为被处以5.23亿元罚款，对四位相关决策责任人徐浩明、杨赤忠、沈诗光和杨剑波分别给予警告，罚款60万元并采取终身证券市场禁入措施。