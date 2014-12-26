中国货币市场：隔夜资金泛滥但利率降幅有限，价格定位等待大行指引

路透上海12月26日 - 中国银行间市场周五流动性更显宽裕，隔夜资金供给几乎达到“泛滥”的程度，早盘减点出资比比皆是，惟受七天及14天等利率跌势放缓影响，隔夜价格降幅相对有限。

交易员认为，对七天等品种来说，除跨年原因外，较为稳定的开盘“指导价”影响也不可小视。因此下一步资金价格回落程度，还要看财政存款投放后，大行如何定位。

北京一银行交易员称，“隔夜极其宽松，早起都是减点出的。(但资金价格)应该不会降太快吧，除非大行定价特别低。”

上海一股份制银行交易员指出，目前还没有财政存款大量投放的感觉，因此预计资金价格应该还有一定下行空间。只是具体幅度，还要看日后开盘价格等多因素作用结果而定。

据路透统计，此前三个年度12月份均有逾万亿元的财政存款投放，向银行体系提供相应流动性。

上海一券商交易员补充说，目前七天期等稍长期限回购利率成交不多，因此价格指导意义也打了折扣。不排除供给以及成交量增加，降幅随之扩大的可能。

中国央行公开市场“零操作”已持续一个月。年末资金面警报基本解除，降低逆回购重启的必要性；而最新消息显示非银同业存款纳入存贷比考核后，将暂不缴纳存款准备金，流动性面临的压力骤减，这也令近期调降存款准备金率的可能性弱化。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.4202 3.4854 -6.52

七天 4.7138 4.8734 -15.96

14天 5.4304 5.6156 -18.52

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.6500 2.1050 +154.50

七天 4.8500 5.7100 -86.00

14天 4.1050 3.8650 +24.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.4800 3.5300 -5.00

七天 4.7400 4.8700 -13.00

14天 5.5100 5.5100 +0.00

Shibor

其中:隔夜 3.4860 3.5490 -6.30

七天 4.8150 5.0050 -19.00

三个月 5.1485 5.1550 -0.65