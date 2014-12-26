中国票据市场：转贴利率跌逾50bp，受益于流动性缓和但信贷规模压力仍在

路透上海12月26日 - 中国票据市场本周转贴利率跌逾50个基点(bp)，因新股资金解冻后市场流动性明显缓和。不过年底信贷规模因素压力，以及部分机构调整此前期限错配所致的出票需求，一定程度上抑制跌势。

交易员认为，年底前所剩交易日无几，加之多数机构已准备封账，下周转贴利率大幅波动的可能性不大，同时交投料转淡。至于元旦后，买断价格有望回落，幅度则要看资金面情况。

上海一银行交易员称，六个月银行承兑汇票最新成交在年息5.5%左右，较上周跌逾50个bp。本周票据价格“主要是跟资金走势来的，年底前估计差不多就这样了。”

她并透露，虽然资金转宽利好票据，但部分机构因前期对政策预期过于乐观，票据投资期限错配严重。而近来信贷投放有反弹势头，加之年底将至，信贷规模对票据的压力有所增加，一定程度上抑制了转贴利率降幅。

银行间资金市场主要回购--七天期回购 加权利率最新报在4.74%左右，较上周五跌落近120个bp；但代表更长期资金价格水平的三个月shibor 本周不跌反升，幅度约15个bp。

华南一银行交易员并认为，同业存款计入一般存款而暂时不缴准备金的消息出来后，市场对央行降准的预期明显下降。因此春节前流动性可能不会太宽松，转贴利率元旦后虽有望下行，但幅度可能不会太大。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

------------------------------------------------------------

周五 5.8964/5.7965 5.9655/5.8593 6.1120/5.9317

上周五 5.8162/5.7417 5.8286/5.7760 6.0030/5.8770

------------------------------------------------------------

变动 +8.02bp/+5.48bp +13.69bp/+8.33bp +10.90bp/+5.47bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.9495%，上周五为5.9331%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。