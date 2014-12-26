《路透晚报》--12月26日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--电信产业：中国鼓励民资进入宽带接入市场，首批16个试点城市--工信部

中国工业和信息化部表示，鼓励民间资本以多种模式进入宽带接入市场，支持民营企业开展宽带接入网业务试点，并将太原等16个城市进入首批试点，试点时间三年。这是中国推进电信行业进一步深化改革的重要举措。

--中国能源：周六起汽、柴油价分别调降520元和500元/吨--发改委

中国国家发改委周五发布通知，称自周六（27日）零时起，汽、柴油供应价格每吨分别降低520元人民币和500元，调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨6,775元和5,500元。国际油价的持续大跌，使得此次调价成为今年下半年以来中国油价的第十次下调。

--中国能源：今年非化石能源占比料升至11%，煤炭比重降至64%--能源局

中国国家能源局局长吴新雄指出，中国加快发展清洁能源，能源结构进一步优化。预计2014年，非化石能源占一次能源消费比重提升至11.1%，煤炭比重下降至64.2%。

--中国财政：小微企业教育费附加等多项收费将免征三年--财政部

中国对小微企业扶持再加力。中国财政部、国家税务总局联合发布消息，自2015年1月1日起至2017年12月31日，小微企业将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金、文化事业建设费。

--两岸金融：“金银会”达成多项共识，将加速互设机构及业务审批--台湾金管会

台湾金管会周四表示，两岸银行监理平台会议“金银会”已达成多项具体共识，包括尽速审批两岸互设分支机构及申办业务申请案、建立两岸金融发展及监理经验的定期交流机制，并拟定两岸银行业危机处理合作方案。

【固定收益】

--新债招标：进出口行三年增发债收益率3.9181%，七年4.0886%--业内人士

业内人士周五透露，中国进出口银行上午招标的两期固息增发债，三年期加权中标收益率3.9181%，七年期为4.0886%。

--中国货币市场：隔夜资金泛滥但利率降幅有限，价格定位等待大行指引

中国银行间市场周五流动性更显宽裕，隔夜资金供给几乎达到“泛滥”的程度，早盘减点出资比比皆是，惟受七天及14天等利率跌势放缓影响，隔夜价格降幅相对有限。

--中国债市动态：现券及IRS窄幅波动，消息面淡静年末料波澜有限

中国银行间债市周五早盘现券及IRS均窄幅波动；资金面进一步缓和但利率下降尚不明显，年末将至消息面淡静，机构亦倾向多看少动，料短期内市场波澜仍有限。

--中国票据市场：转贴利率跌逾50BP，受益于流动性缓和但信贷规模压力仍在

中国票据市场本周转贴利率跌逾50个基点(bp)，因新股资金解冻后市场流动性明显缓和。不过年底信贷规模因素压力，以及部分机构调整此前期限错配所致的出票需求，一定程度上抑制跌势。

--《中国信用市场观察》积极财政政策弥补定向宽松不足

继PSL、MLF和定向降准等结构性货币政策工具出台后，近日又传出消息，中国央行继续创新结构性宽松工具，拟将非银行类金融机构在商业银行的存款，计入存贷比但不缴纳准备金，从而暂时降低了全面宽松工具存款准备金率的出台概率。

【外汇】

--中国汇市：人民币逆中间价收低，月底购汇较强令反转走势难现

中国人民币兑美元即期周五收低，回吐上日大部分涨 幅，与续升至逾一周高位的中间价逆向。交易员称，临近月底中资大行发力购汇，此前两日 的人民币急升并不意味着其走势将出现反转。

--中国外汇：下周一推出人民币对林吉特、俄罗斯卢布和新西兰元远掉期交易

中国外汇交易中心周五通知称，将于下周一（12月29日）起推出人民币对林吉特、俄罗斯卢布和新西兰元远期和掉期交易，并于2015年1月12日起推出人民币对新西兰元即期竞价交易。

--《离岸人民币综述》出国游尚难以举起人民币国际化的大旗

对于俄罗斯人而言，卢布暴跌的同时中国面孔四处“扫货”的新闻颇有些黑色幽默的意味。中国人在海外的消费实力从来不应该被低估，而若这股力量能够举起人民币国际化大旗，必将起到事半功倍的良效。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升2.8%至逾四年新高，金融板块继续活跃提振市场人气

中国股市沪综指周五收升2.8%至逾四年新高，金融板块继续活跃提振市场人气。分析师指出，当前市场对流动性和政策利好的预期较乐观，股指此前回调接近20日均线后获得技术性支撑再度上涨，市场情绪回暖令大盘重拾升势。

--两岸证券：大陆研议降低台资QFII资格门槛及投资大陆国债期货--台湾金管会

台湾金管会周四表示，两岸证券监管机构已达成共识，将就数项议题进行后续讨论，包括大陆将研议降低台资证券商QFII(合格境外机构投资者)资格门槛，并研究允许QFII投资大陆国债期货。

--《中国大宗商品综述》回首2014：期市悲情怎一个跌字了得

“冷冷清清，凄凄惨惨戚戚”，李清照的这句词无疑是2014年中国期货市场的最好写照：多数商品期价跌跌不休成交不振，投资者信心遭遇打击，期货公司盈利下滑...而这一状况在2015年料亦难有明显好转。

--中国企业：大连万达集团战略投资快钱并获控股权，加速实现O2O模式

中国最大商业地产集团之一的大连万达集团周五宣布，已与第三方支付平台--快钱公司达成战略投资协议，并取得后者控股权。这是万达在互联网金融领域的首桩并购，为其电子商务及金融产业获得重要支付平台，集团O2O（线上线下）迈出实质性一步。

--中国个股：安邦本周再增持民生银行5%股份，已拥有15%表决权

在上周增持民生银行5%股份至10%表决权后，中国安邦保险集团本周再度增持民生银行5%股份，至15%表决权，稳固第一大股东位置。

--中国个股：鲁抗医药参股公司被曝偷排抗生素污水，此前已有先例

继媒体曝光参股公司大量偷排抗生素污水问题后，中国抗生素生产商--山东鲁抗医药周五公告称，责任主体中和环保为其参股40%的子公司，公司将督促其认真做好自查，确保各类污染物的达标排放。 (完)