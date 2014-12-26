《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月26日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*江苏省苏豪 30 4 9 12/29簿记建档 工商银行 AA(联合资信) 12/30 12/31
控股集团 江苏银行 AA-(中债资信)
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*四川长虹 40 10 9 12/29簿记建档 招商银行 AA(联合资信) 12/30 12/31
电子集团 A+(中债资信)
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国电集团 500 40 9 推迟发行 农业银行 AAA -- --
民生银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*阳泉煤业 20 10 12 1/5簿记建档 交通银行 AAA 1/7 1/8
集团
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亚邦投资 5.6 2.6 6 12/29簿记建档 民生银行 AA- 12/30 12/31
控股集团
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中原证券 17 5 45天 12/29招标 中信银行 AA+ 12/30 12/31
(最高发行余额)
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广发证券 124 30 3 12/29招标 农业银行 AAA 12/30 12/31
(最高发行余额) 建设银行等
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久泰能源 8 4 12 12/30簿记建档 建设银行 AA- 12/31 1/4
内蒙古有限公司
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内蒙古黄河 14 5 12 12/31簿记建档 中国银行 AA- 1/5 1/6
能源科技集团
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鄂尔多斯 14 3 12 推迟发行 兴业银行 AA -- --
电力冶金股份
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科达洁能 8 3 12 推迟发行 农业银行 AA -- --
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3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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淮南矿业集团 20 20 永续中票 12/29簿记建档 兴业银行 AAA 12/30 12/31
(每三年重置一次利率，若不赎回再加300基点)
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中国南方 50 16 5 12/29簿记建档 建设银行 AAA 12/30 12/31
工业集团 15 3 中国银行
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山西乡宁 6 6 3 推迟发行 工商银行 AA- -- --
焦煤集团
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南宁城市 25 10 5 推迟发行 兴业银行 AA -- --
建设投资集团
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深圳华强集团 13 13 3 推迟发行 浦发银行 AA -- --
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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北京农业中小 2.4 2.4 3 推迟发行 北京银行 AA+ -- --
企业集合票据 (北京首创融资担保公司和北京农业融资担保公司提供担保)
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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暂无
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注: *代表新增。(完)
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