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亚洲 | 2014年 12月 26日 星期五 13:12 BJT

《全球汇市》美元兑日圆和欧元小幅反弹，市场交投慢慢转旺

随着更多投资者假期过后重回市场，美国和创纪录低位的日本公债收益率之差走阔，应会利好美元。上周日本两年期公债收益率 创下纪录低位负0.04%，本周与美国两年期公债 收益率之差来至逾四年最宽水准。

澳元和新西兰元几无变化，本周稍早因美国国内生产总值(GDP)数据强劲而遭重创。

除了美国经济前景愈发正面之外，澳洲公债较美国可比公债的溢价逐渐消失，也是今年澳元下跌9%的一个原因。

澳元兑美元 上涨0.1%至0.8123美元，仍距离周二所创的四年半低位0.8087美元不远。

新西兰元 兑美元上涨0.1%至0.7738美元，周二创本周低位0.7694美元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2216 1.2221 -0.04 -11.12 1.3745

美元/日圆 120.17 120.08 +0.07 +14.12 105.30

欧元/日圆 146.80 146.75 +0.03 +1.43 144.73

美元/瑞郎 0.9839 0.9843 -0.04 +10.20 0.8928

英镑/美元 1.5556 1.5537 +0.12 -6.04 1.6556

美元/加元 1.1613 1.1624 -0.09 +9.35 1.0620

澳元/美元 0.8125 0.8111 +0.17 -8.84 0.8913

新西兰元/美元 0.7740 0.7735 +0.06 -5.68 0.8206

澳元/日圆 97.640 97.400 +0.25 +4.04 93.850

新西兰元/日圆 93.010 92.880 +0.14 +7.64 86.410

英镑/日圆 186.94 186.57 +0.20 +7.23 174.33

澳元/新西兰元 1.0489 1.0479 +0.10 -3.31 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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