台湾货币市场：12月27日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北12月27日 - 台湾货币市场周六和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --无。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- **宽松因素： --央行存单到期 7,200.2亿台币： 12/29 2,431.50亿台币 12/30 2,518.70亿台币 12/31 2,250.00亿台币 --公债还本付息6.375亿台币。 12/28 99甲9期4息 6.375亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --12/29：财政部发行182天期103-10期国库券，金额350亿台币。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 林妙容; 审校 高洁如)