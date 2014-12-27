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亚洲 | 2014年 12月 27日 星期六 08:00 BJT

台湾货币市场：12月27日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北12月27日 - 台湾货币市场周六和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
    
    **宽松因素：  
    --无。
    
    **紧缩因素：    
    --央行料发行存单。  
    
----------------------------------------------------------------------   
    **宽松因素：
    --央行存单到期 7,200.2亿台币：  
      12/29                 2,431.50亿台币
      12/30                 2,518.70亿台币
      12/31                 2,250.00亿台币
 
    --公债还本付息6.375亿台币。 
     12/28        99甲9期4息   6.375亿台币
    
    --月底军公教薪饷拨款。
     
    **紧缩因素：
    --12/29：财政部发行182天期103-10期国库券，金额350亿台币。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --营业税例行税款缴库。(完)   
         
    注：*表新增或更新。     

 (记者 林妙容; 审校 高洁如)
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