台湾货币市场：短率创今年新高，银行坚持抬价不手软

* 跨年拆款利率相对持稳高位

* 短票利率创今年新高位

* 补行上班日交易略显清淡

记者 林妙容

路透台北12月27日 - 台湾银行间短率周六在拆款市场高位持稳，但在短票市场因大型银行持续高开利率测试市场容忍度，其高位再创今年来的新高至0.87%；不过市场认为，资金紧俏程度仍在可控范围，高位利率跳升主要仍是银行敢于要价所致。

交易人士指出，由于今日是补行上班日，市场交易较为清淡，但部分票券商仍有票券落点落在今日，在拆款市场上持续寻求拆入。虽然龙头银行今日持续缺钱，但因参与交易的金融机构已经不多，可供拆出跨年资金的银行也不再调整利率，因而价格变动不大。

〞我们今天就少量做，利率就不动了。〞一家可提供拆出跨年资金的银行交易员说。

两周内的拆款短率上日和今日高位暂在0.66%，据路透统计，已是今年的两周拆款短率新高位，相较第三季季底高位约在0.56%，也已走高约10基点。

交易员也指出，由于多数银行预期今日市况清淡，多数已先行调整积数，且外资银行今日也多休假不上班，致拆款市场过往由外商提供的低位利率今日也较少见。

展望下周，市场对下周年底前的最后三个交易日看法不一。由于本周短率持续推升，若下周能拆出跨年资金的银行仍属少数，市场预估利率高位还有空间；但由于各家金融机构的缺口也已事先调整，认为银行有机会释出余钱的也不在少数。

本地时间11:45时：

--台币兑美元 早盘升约4.1分，报31.709。

--台湾加权股价指数 约跌0.05%，报9,209.59点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.388%，上日收在0.391%；今日区间暂落在0.295-0.400%，上日在0.295-0.450%；一周拆款利率区间暂在0.388-0.450%，上日在0.380-0.450%；两周拆款市场暂成交在0.570-0.660%，上日在0.390-0.660%。

**跨年短票利率高位再扬升**

短票市场方面，由于大型银行资金供给不多，特定银行今日再调高买入跨年短票的利率水位，30天以内的自保和免保短票同步调升至0.87%，与央行的28天期存单利率同一水位，较上日高位走高2个基点。但票券商与银行亦有成交在0.70-0.71%的近期区间低位水准，主要是各家银行对利率收益考量不同，致利率区间愈拉愈宽。

据路透资料显示，0.87%的30天内自保票成交利率已创下今年以来的新高，较9月第三季季底的高位利率约0.75%再升12基点。

一票券交易员指出，今日因多数法人没有上班，票券商今日缺口多与银行承作为主，一般银行的成交利率在0.70-0.80%之间，但数家特定坚持高位利率的银行则陆续跟进0.80%以上的高位利率，在年底资金调度难度较高之际，只能无奈成交。

〞不想要跟它赌，虽然利率高开，能把钱拿进来最重要。〞一票券商交易主管说。

此外，也有票券商指出，除短票买卖断之外，今日部分银行的票券附买回交易也增多，只要能拿到跨年资金，票券商也乐于承作，利率约在0.68-0.75%之间。

今日票券商与银行承作的跨年自保短票利率区间在0.71-0.87%，上日在0.75-0.85%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.704%，高位在0.85%，前日平均利率在0.704%；60天自保短票买卖断平均成交利率上日落在0.75%，高位在0.84%，前日平均利率在0.672%。

今日台湾央行没有存单到期，亦不会发行存单。

下周央行存单到期总额为7,200.2亿台币，落点分别为周一2,431.5亿、周二2,518.7亿及周三2,250亿。周四及周五为台湾元旦连续假期，金融市场暂停交易。

拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为310亿台币，累积超额准备为5,138亿台币、加计前期1%的超额准备为6,897亿台币。

**RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率持平。资调人士表示，逢补班日市场清淡，交易不多，部分投信盘中入场找券，不过券源也不够。

交易商表示，比起先前几天稍嫌紧张的市况，市场今日相对平静，部分投信有多钱来要券，但券源不足，新承做不多，这或许也有利纾缓周一的调度。

〞有投信来问我要不要收钱，但我都没有办法，只能续单，〞一位大型证券商交易员说。

他们表示，除了投信有多、有缺之外，寿险盘中也出现多缺不一的情况，但整体而言资金还是偏向宽裕，能做跨月的资金也稍稍多了一些。

今日附买回市场利率大致平稳。公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%；公司债RP成交0.63-0.66%。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率大致也都不变。今日利率主要成交在0.45-0.50%，跨月则成交在0.48-0.53%；月内公司债附买回利率成交约在0.50-0.55%，跨月成交偏多在0.56-0.61%。