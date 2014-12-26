《中国信用市场观察》积极财政政策弥补定向宽松不足

作者 徐永

路透上海12月26日 - 继PSL、MLF和定向降准等结构性货币政策工具出台后，近日又传出消息，中国央行继续创新结构性宽松工具，拟将非银行类金融机构在商业银行的存款，计入存贷比但不缴纳准备金，从而暂时降低了全面宽松工具存款准备金率的出台概率。

中国央行今年使用的定向宽松工具，无论是PSL引导国开行向棚户区改造投放贷款，还是定向降准引导农村中小金融机构投放三农及小微贷款，以及调整存款、贷款的统计范围，核心都围绕着刺激信贷投放。

中国表内贷款在社会融资规模中的占比虽然全面高于去年，但占比回升难掩经济融资及有效需求的低迷，社会融资余额增速除了半年度时反弹外，今年增速其实较去年全面回落，GDP、CPI和PPI指标继续走低。

欲浏览中国人民币贷款在社融占比，及社融余额增速，请点选：link.reuters.com/sud73w

中国央行忌惮总量宽松工具可能推升本已在高位的债务杠杆，因此通过结构性工具，滴灌式刺激信贷以刺激经济，并在年末最后两个月直接放松了信贷规模控制。

这种定向调控的货币政策工具在发达市场已经被充分运用了，典型如欧洲的定向再融资(TLTRO)，就将宽松政策直接与银行信贷投放相连。

但欧洲央行第二轮的TLTRO规模不足1,300亿欧元，显示信贷继续低迷，定向宽松政策效果并不佳。中国央行在降低社会融资成本及刺激信贷方面，同样效果有限。

10月份，日本央行已加大了全面刺激的力度，增加基础货币的投放规模；后期欧洲央行也可能在TLTRO之后推出购买国债的总量宽松政策，显示日欧央行在尝试过定向宽松政策后，有可能再次加码总量宽松政策刺激经济。

可以看到，无论定向还是总量的宽松政策，中日欧在刺激效果上都并不乐观，仅美国宽松政策取得了较好的结果，美国的消费者信贷虽然8月份以来出现了增量下滑，但整体水平仍在危机以来的高位。

欲浏览美国消费者信贷月度增量，请点选：link.reuters.com/rud73w

**提升有效需求需要财政政策配合**

中美欧日之间量化宽松政策效果的差异，可能与背后人口结构及投资储蓄缺口现况不同，而信贷需求背后是实体经济的有效需求，中国信贷增速低迷显示的仍然是去产能状况下，实体经济的需求不足。

需求端不足的问题，用宽松货币政策，增加货币供给，即使是定向调控，效果可能也会打折扣，并可能导致流动性无法进入实体经济，而进入股市等资本市场追逐财富效应。

中国政府今年虽然表示过不采取大规模刺激，但房地产、制造业投资的增速下降，从凯恩斯经典的有效需求不足理论而言，可能仍然需要中国政府实施加大基建等项目投资来对冲，当然前提是中国对赤字率和地方政府债务有效管理。

从四季度的财政政策来看，中国政府似乎正在转向这一调控思路。不仅继续强调盘活财政存量资金，四季度前两个月，发改委共分七批集中批复铁路等基建投资项目，累计投资额度已超过9,000亿元，较之前明显提速。

因此如果说今年中国宏观调控的关键是定向货币宽松工具的话，明年的积极财政政策将更可期。而明年货币政策而言，基于降低中央及地方政府的融资成本而言，可能仍然会有降息概率。

但是否会从定向宽松，走向全面宽松，可能仍然要看后期社会融资成本下降的程度。

值得注意的是，Shibor走势和银行理财收益率一向有领先效应，12月份以来3个月Shibor迅速从4.2%下方上涨了100个BP，银行理财收益率后期也有上涨的可能，事实上，年末理财收益率已经在走高。

不过，3个月Shibor本周下半周已经呈现重新下降走势，目前的理财收益率走高可能是阶段性走势，明年趋势上大概率可能仍然是走低。