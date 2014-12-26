日本企业：日本邮政拟明年下半财年IPO，银行与保险业务也将分别上市

路透东京12月26日 - 日本国有企业--日本邮政(Japan Post Holdings) 表示，计划在下一会计年度的下半年进行股票首次公开发行(IPO)，其银行与保险业务将同时分别上市。这可能成为日本20年来最大规模的国企IPO。

日本邮政总裁西室泰三周五在新闻发布会上表示，他目前还无法对IPO规模表态。

政府此前表示，预计会在多轮售股的第一轮中筹集约1万亿(兆)日圆(83亿美元)。其估算基于此前国企售股结果。

日本邮政还称，计划逐步缩减对银行和保险业务的持股，分别降至50%左右。