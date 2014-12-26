日本企业：日本邮政拟明年下半财年IPO，银行与保险业务也将分别上市

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
路透东京12月26日 - 日本国有企业--日本邮政(Japan Post Holdings) 表示，计划在下一会计年度的下半年进行股票首次公开发行(IPO)，其银行与保险业务将同时分别上市。这可能成为日本20年来最大规模的国企IPO。
日本邮政总裁西室泰三周五在新闻发布会上表示，他目前还无法对IPO规模表态。
政府此前表示，预计会在多轮售股的第一轮中筹集约1万亿(兆)日圆(83亿美元)。其估算基于此前国企售股结果。
日本邮政还称，计划逐步缩减对银行和保险业务的持股，分别降至50%左右。
筹得资金将用于为2011年地震海啸灾区的重建项目融资。(完) (编译 朱晓军；审校 王丽鑫)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选,