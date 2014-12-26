《技术分析》中国股市沪综指高位震荡仍将延续

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
作者 曾祥进
路透北京12月26日 - 中国股市沪综指 本周先抑后扬，震荡明显加大，金融及中字头权重股继续主导盘面。技术面显示，短期20日均线对股指形成支撑，但KDJ等技术指标维持背离走势，整体量能水平出现下降趋势，料短期沪综指仍借助权重股维持高位震荡；中线看，周线收出三周内第二根十字星，股指盘中则出现八周以来首次跌及5周均线，空头能量继续积聚且开始进一步释放。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): （here)
沪综指本周出现大幅拉锯，期间出现一个月以来首次跌破10日均线，随后获20日均线支撑回升，下周10日均线将上行接近3,100点处，仍对大盘形成短线支撑，若再度下破该线将引发新一轮获利抛压。另由于权重股本周连续两日大涨，对股指提升的边际效用下降，此前高点3,189点附近仍构成短期阻力位。
技术指标方面，KDJ虽有所回升，但仍与上涨大盘明显背离，MACD已出现死叉，DMI趋向指标连续走低，BULL通道上中轨下周分别位于3,200和3,075点附近，则分别构成短线阻力和支撑位。
从量能看，本周日均成交4,581亿元，继续低于上周的4,933亿元，且金融和中字头大盘权重股贡献大部分成交额，短线大盘震荡过程中量能若现继续缩减，股指二次冲高回落的可能性加大。
较长期走势(周线图): (here)
沪综指本周再收近似十字星，且下影线较长，全周振幅超过8%，显示多空分歧明显加大，股指八周来首次触及5周均线，亦显示调整力度正在加大，目前股指上涨主要借助权重股带动，一旦其走势不济，大盘仍将再度出现高位大幅震荡。
目前周线各技术指标继续小幅上扬并仍处历史高位区域，超买状态已维持较长时间，周成交额连续第三周递减，亦与大盘连续走高背离，另以今年3月低点1,974点计，其上涨0.618倍黄金分割压力位处于3,194点左右，成为中线高点的几率较大，股指可能冲高该位后再度进入回落调整。（完） (审校 林高丽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。