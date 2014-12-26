《中国债市每日综述》流动性续暖但现券波动甚微，年末交投意愿低落

* 现券收益率及IRS均波动在两三个基点之内

* 年底临近机构交投积极性均不高，成交清淡

* 政策面亦暂较平静，短期来看短债机会或大于长债

* 隔夜资金泛滥但回购利率降幅有限

路透上海12月26日 - 中国银行间市场周五现券收益率及IRS(利率互换)波动甚微。交易员表示，尽管流动性继续向好改善，但年底临近，机构交投积极性均不高，致市场整体成交略显清淡，收益率基本与上日尾盘持平。

交易员并指出，政策面亦暂较平静，短期来看短债机会或大于长债，而长端品种走势还要看年后经济基本面走势。

“今天市场收益率变动不大，较昨天基本持平，市场成交也不是很活跃，”华北一银行交易员称，“主要是年底了机构也都不怎么做了吧”。

对于IRS走势，北京另一银行交易员表示，整体变动不是太大，短端repo品种的IRS下了2bp(基点)左右。

华北另一银行交易员表示，虽然当前利率债整体绝对收益较低，但是若实体经济整体需求疲弱态势不改，利率债仍有机会；因为信贷需求很多是政府主导的，房地产开发投资等需求还是相对萎靡的。

“不排除一季度宽松政策不至但经济回暖，像今年7月那样调整一波吧，也可能资金面又会紧张一波。”他称。

交通银行资管中心研究员陈鹄飞表示，目前利率债配置价值基本缺失，长期资金转配高收益、风险可控的产业债基本成为决策共识。债市投资已从2014年的买入、持有、加杠杆的粗糙模式转入精细化管理的新常态。

一级市场方面，进出口银行上午招标的两期固息增发债，三年期加权中标收益率3.9181%，七年期为4.0886%；两期债的边际中标收益率分别为3.9506%和4.1547%，对应投标倍数3.63倍和2.31倍。

国债期货主力合约TF1503 今日收报96.878元人民币，较上日结算价涨0.142元或0.15%。

现券方面，剩余期限约2.28年的国开行固息债140208券最新成交收益率 为3.9300%，上日尾盘为3.9250%。剩余期限约9.07年的国开行固息债140205券最新成交收益率 为4.04%，上日尾盘为4.0000%。

**隔夜资金泛滥但利率降幅有限**

中国银行间市场周五流动性更显宽裕，隔夜资金供给几乎达到“泛滥”的程度，早盘减点出资比比皆是，惟受七天及14天等利率跌势放缓影响，隔夜价格降幅相对有限。

交易员认为，对七天等品种来说，除跨年原因外，较为稳定的开盘“指导价”影响也不可小视。因此下一步资金价格回落程度，还要看财政存款投放后，大行如何定位。

北京一银行交易员称，“隔夜极其宽松，早起都是减点出的。(但资金价格)应该不会降太快吧，除非大行定价特别低。”

上海一股份制银行交易员指出，目前还没有财政存款大量投放的感觉，因此预计资金价格应该还有一定下行空间。只是具体幅度，还要看日后开盘价格等多因素作用结果而定。

据路透统计，此前三个年度12月份均有逾万亿元的财政存款投放，向银行体系提供相应流动性。

上海一券商交易员补充说，目前七天期等稍长期限回购利率成交不多，因此价格指导意义也打了折扣。不排除供给以及成交量增加，降幅随之扩大的可能。

央行公开市场“零操作”已持续一个月。年末资金面警报基本解除，降低逆回购重启的必要性；而最新消息显示非银同业存款纳入存贷比考核后，将暂不缴纳存款准备金，流动性面临的压力骤减，这也令近期调降存款准备金率的可能性弱化。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为9,055.65亿元，较上日的9,708.98亿元小降；其中，隔夜品种成交6,960.18亿元，上日为7,339.22亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.4123 3.4854 -7.31 6,960.18

七天 4.7344 4.8734 -13.90 992.74

14天 5.4619 5.6156 -15.37 1038.02

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.0050 2.1050 +90.00 40.02

七天 4.6300 5.7100 -108.00 3.25

14天 3.7100 3.8650 -15.50 0.99

回购定盘利率

其中:隔夜 3.4800 3.5300 -5.00 --

七天 4.7400 4.8700 -13.00 --

14天 5.5100 5.5100 +0.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.4860 3.5490 -6.30 --

七天 4.8150 5.0050 -19.00 --

三个月 5.1485 5.1550 -0.65 --