台湾货币市场：一年期定存单加权平均得标利率料在0.605-0.625%

* 标售标的：央行364天期存单

* 标售时间：周三(31日)

* 标售金额：1,200亿台币

* 预测区间：0.605-0.625%，大区间在0.59-0.66%

* 受访机构：六家

路透台北12月30日 - 货币市场资金调度人士周二表示，台湾央行将于周三(31日)标售1,200亿台币一年期定存单，预料加权平均得标利率落在0.605-0.625%间，较上次均标0.598%微幅走高。

路透访谈六家金融机构，本次一年期存单标售均标预测大区间则落在0.59-0.66%，其中包括三家本地银行及三家外商银行。

交易人士指出，央行选在年底最后一天标售，但于1月5日交割，对多数银行来说，虽然跨年的标售没有帐面问题，但仍有少数外资银行认为年底的额度运用有些难度，加上农历年在即，各银行对资金的运用相对保守，可能在此次放弃投标，或使得下标力道略为疲软，有助利率较前次略为走高。

不过市场预估利率走高幅度也不会太大，主因一年期存单已是例行标售，到期续作的需求仍在，且1月月初起，市场资金将快速满溢可供释出，均标落点目前共识区估较前次向上走高约2基点左右。

〞年底就算有些银行都是钱，却什么都不能做。〞一本地大型银行资金调度人士说。

上述交易员认为，银行内控的操作限制，加上本月标售的国库券利率均往上，确实有利带动一年期存单利率守住0.60%整数关卡，不再较前次均标走低。

但市场看法仍有些分歧。另一外资银行交易则指出，不认为年底因素对标售有绝对影响。主要因各银行帐上资金满溢，就算有少数银行因年底因素不参与标售，其他银行仍有资金需要去化，下标力道预估不弱。该银行的均标预估较市场略低，在0.59-0.61%间。

央行上月标售的1,200亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.598%，不但低于市场预期，也呈现第二个月的下滑走势。该期存单高标落在0.618%。

央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单，自今年2月开始增加至1,200亿台币。今年8月起的两年期定存单标售金额也由原先的100亿台币加至200亿。

以下为近年364天期存单标售结果一览表:

标售日期 加权平均 投标倍数 额度 一个月央行存单利率

得标利率% (亿台币)

2014年12月 5日 0.5980 2.45 1,200 0.87%

2014年11月 3日 0.6290 2.54 1,200 0.87%

2014年10月 3日 0.6390 2.39 1,200 0.87%

2014年 9月 5日 0.6120 2.34 1,200 0.87%

2014年 8月 1日 0.5980 2.03 1,200 0.87%

2014年 7月 4日 0.5400 1.89 1,200 0.87%

2014年 6月 6日 0.5190 2.37 1,200 0.87%

2014年 5月 2日 0.5200 2.36 1,200 0.87%

2014年 4月 3日 0.5300 2.55 1,200 0.87%

2014年 3月 5日 0.5570 3.03 1,200 0.87%

2014年 2月14日 0.5720 2.94 1,200 0.87%

2014年 1月 3日 0.5840 2.64 1,000 0.87%

2013年12月 6日 0.5640 4.20 1,000 0.87%

2013年11月 1日 0.6150 3.26 1,000 0.87%

2013年10月 4日 0.6440 3.18 1,000 0.87%

2013年 9月 6日 0.6470 2.69 1,000 0.87%

2013年 8月 2日 0.6300 2.92 1,000 0.87%

2013年 7月 5日 0.6320 2.85 1,000 0.87%

2013年 6月 7日 0.6350 3.02 1,000 0.87%

2013年 5月 3日 0.6570 3.04 1,000 0.87%

2013年 4月 3日 0.6910 3.03 1,000 0.87%

2013年 3月 6日 0.7200 2.91 1,000 0.87%

2013年 2月 8日 0.7170 2.99 1,000 0.87%