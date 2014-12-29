中国公开市场：一级交易商可续报正/逆回购，以及三个月央票需求

路透上海12月29日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购为14天和28天，但因元旦假期，逆回购种类则由此前的七天和14天两种，减为只有七天期一种。

中国元旦假期为1月1日(周四)至1月3日(周六)，届时金融市场均休市。据此看来，即使央行本周公开市场进行操作，也可能仅在周二一次。

至上周，中国央行公开市场“零操作”已持续一个月。年末资金面警报基本解除，降低逆回购重启的必要性；而最新消息显示非银同业存款纳入存贷比考核后，将暂不缴纳存款准备金，流动性面临的压力骤减，这也令近期调降存款准备金率的可能性弱化。

业内人士并指出，面对本轮资金面紧张，千呼万唤的逆回购始终未出场，央行仍继续使用定向工具提供短期流动性支持，表明央行不愿在数量工具的运用上向市场传递过于强烈的信号，预计在明年2月春节资金需求高峰前，公开市场仍将以稳为主。

据路透统计，公开市场已发行的央票最早将于2016年7月开始陆续到期，正回购近期亦无操作，因此本周公开市场仍无任何到期资金投放。

中国央行研究局局长陆磊稍早表示，考虑到结构性因素的影响，当前的货币政策属于适度。与此同时，货币流动性管理的重要性正在上升，因此政策制定者为金融业营造适度的流动性，将是未来一段时间内重要的经济现象。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始，正回购期限一直为14天期。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二、三季度则均未开展SLF。

此外，央行在三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。(完)

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