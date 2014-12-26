中国外汇：9月末外债余额为8,948.35亿美元，较上季减少1.37%--外管局

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京12月26日 - 中国外管局周五公布数据显示，9月末中国外债余额为8,948.35亿美元，较6月末余额9,072.35亿美元减少1.37%。
外管局网站公布的新闻稿并称，其中，登记外债余额为等值5,613.35亿美元，企业间贸易信贷余额为等值3,335亿美元。
从期限结构上看，中长期外债余额为等值1,858.8亿美元；短期外债余额为等值7,089.55亿美元，其中，与贸易有关的信贷占短期外债余额的65.57%。
2014年前三季度，中国新借入中长期外债等值391.31亿美元，偿还中长期外债本金等值253.38亿美元，支付利息等值25.71亿美元。中长期外债项下净流入资金等值112.22亿美元。（完） (发稿 李然; 审校 林高丽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。