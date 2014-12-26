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货币新闻 | 2014年 12月 26日 星期五 17:25 BJT

中国外汇：9月末外债余额为8,948.35亿美元，较上季减少1.37%--外管局

路透北京12月26日 - 中国外管局周五公布数据显示，9月末中国外债余额为8,948.35亿美元，较6月末余额9,072.35亿美元减少1.37%。

外管局网站公布的新闻稿并称，其中，登记外债余额为等值5,613.35亿美元，企业间贸易信贷余额为等值3,335亿美元。

从期限结构上看，中长期外债余额为等值1,858.8亿美元；短期外债余额为等值7,089.55亿美元，其中，与贸易有关的信贷占短期外债余额的65.57%。

2014年前三季度，中国新借入中长期外债等值391.31亿美元，偿还中长期外债本金等值253.38亿美元，支付利息等值25.71亿美元。中长期外债项下净流入资金等值112.22亿美元。（完） (发稿 李然; 审校 林高丽)
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