中国外汇：9月末外债余额为8,948.35亿美元，较上季减少1.37%--外管局

外管局网站公布的新闻稿并称，其中，登记外债余额为等值5,613.35亿美元，企业间贸易信贷余额为等值3,335亿美元。

从期限结构上看，中长期外债余额为等值1,858.8亿美元；短期外债余额为等值7,089.55亿美元，其中，与贸易有关的信贷占短期外债余额的65.57%。