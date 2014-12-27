台湾汇市：台币早盘实质交投窄幅波动，全球独家开市交易冷清

路透台北12月27日 - 台币兑美元 周六早盘实质交投窄幅波动。交易员表示，今日全球仅有台湾独家开市，早盘交投非常淡静，场上仅见零星挂单，台币实质交易料暂在31.700附近横盘整理。

汇银人士指出，尽管台湾市场照常开放，但对他国汇率暂难抛补，令台币交投清淡，盘面稍见进/出口商零星交易，今日台币实质交易区间暂看在31.700-31.750。

〞早上都没抛半笔，几乎没有新竹园区(大型出口商)的单。〞一位本地官股银行交易员说。

当地时间10:03，台北外汇成交量为0.33亿美元，上日同时段成交量为1.64亿美元，盘初交投十分冷清。台股 小跌约0.12%，暂报9,202.96点。

台币早盘交易区间落在31.708-31.729；今日台币实质交投区间暂看在31.700-31.750。上交易日主要区间在31.654-31.740。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期换汇点折价幅度较上日尾盘微幅缩减；一个月远汇报价 暂报31.682/707左右，上日纽约盘收在31.682。

交易员预测今日集中交易区间：

* 31.700-31.750

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