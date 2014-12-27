重温稿-台湾货币市场：短率高位跳升，龙头银行缺钱致市场陷入混乱

* 跨年短率再挑战高位

* 龙头银行资金供应情况成市场变数

* 市场气氛更趋谨慎，年底前均保守以对

记者 林妙容

路透台北12月26日 - 台湾银行间短率周五高位跳升，此前稳定供应市场跨年资金的龙头银行，今日因缺钱不再供给，一早即造成市场混乱。有资金缺口的金融机构转向其他行库抢入资金，但市场供应仍不足，短票利率跳升，拆款利率亦有序走高，预估年底前仍有不少变数。

交易人士指出，龙头银行今日无预警暂停供应跨年资金，其他尚有资金供应的行库在拆款市场应声将跨年利率高位再向上调高1基点至0.66%。市场气氛因此丕变，并对明日补行上班日的交易市况谨慎以对；甚至改变原先预期，认为下周年底前最后三个交易日银行端未必仍有余钱释出，把握今明两日预先框住资金。

〞我们今年BIS(资本适足率)的要求很严格，确定到31日都没办法提供跨年资金了。〞一家往年可提供拆出跨年资金的大型银行交易员说。

交易员也指出，受到市况变化的影响，部分缺口较大的中小型票券商也频打电话询问是否还有其他银行可少量供应资金，市场处于抢钱状况。承作量较大的大型票券商多数因已提早缩小缺口，今日虽也受冲击，但影响尚在可控范围内。

此外，对于午间将标售的182天期国库券，因年底调度资金繁忙，市场反而冷感以对，主要因其利率将反应季节性因素，难成利率参考指标。

台湾央行周五代财政部标售的182天期国库券，决标贴现率为0.530%，低于市场预期。此得标利率仍较今年8月标售的同天期国库券决标贴现率0.41%走高12基点。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.391%，上日收在0.390%；今日区间落在0.295-0.450%，上日亦同；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，同于上日；两周拆款市场暂成交在0.390-0.660%，上日在0.400-0.650%。

**跨年短票利率跳升**

短票市场方面，市场人士指出，同样受到龙头银行不再续作到期资金的影响，票券商被迫出清库存，只要有跨年天期短票，全数拿来因应跨年资金的调度，且利率价格已不成问题，主要着重在缺口弥平，以致今日成交主区间全数上移，自保及免保的跨年短票利率高位同步上升至0.85%，已罕见逼近央行的28天期存单利率0.87%。

一票券交易员指出，龙头银行今日虽仍有少量承作短票，但利率高开至0.80%，其他行库随之跟进，令0.80%以上的成交比重增高。

〞龙头银行这样开(高利率)，其他银行就跟进，这也没办法。〞一票券商交易主管说。

今日票券商与银行承作的跨年自保短票利率区间在0.75-0.85%，上日主要在0.70-0.80%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.704%，前日在0.709%；60天自保短票买卖断平均成交利率落在0.672%，前日在0.708%。

台湾央行周五公布，共发行3,555.5亿台币存单。与今日存单到期金额3,607亿台币相较，存单发行余额减51.5亿。 周六补行上班日没有存单到期。

下周央行存单到期总额为7,200.2亿台币，落点分别为周一2,431.5亿、周二2,518.7亿及周三2,250亿。周四及周五为台湾元旦连续假期，金融市场暂停交易。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为274亿台币，累积超额准备为5,108亿台币、加计前期1%的超额准备为6,866亿台币。

**RP利率走高**

债券市场附买回(RP)利率上扬约1个基点。交易商指出，逢周末市场资金紧俏，渐显季节性资金压力，投信被赎回压力大令债券附买回市场稍显紧张。

交易商指出，早盘投信提前解约，资金紧俏，尾盘则有跨月资金出现，但整体而言可跨月的资金偏少。若要吸引跨月资金，利率均须上调。

〞我们今天有新拿跨月的钱，笔数不多，利率高一点。〞一位大型票券商交易员表示。

证券商交易员也说，下周预料资金情势可能趋紧，不排除利率再上扬1-2个基点。

证券商承做跨月利率上升1个基点。月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，跨年成交区间0.54-0.56%，因券源少成交不多；月内公司债RP今日成交0.63-0.64%，跨年则成交在0.65-0.66%，上日在0.64-0.65%。

大型票券商的跨月成交区间高位亦走扬1个基点；与金融机构承作的月内公债附买回利率主要成交在0.45-0.50%，跨月则成交在0.48-0.53%；月内公司债附买回利率成交约在0.50-0.55%，跨月成交偏多在0.56-0.61%，上日在0.56-0.60%。

今日有裕融10亿公司债还本。