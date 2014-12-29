路透调查：中国12月官方制造业PMI料降至18个月低点50.1，需求仍疲弱

* 公布项: 中国12月官方制造业PMI

* 公布时间: 1月1日(周四)约9:00

* 路透预估中值：50.1

* 预估区间:49.9-50.5

* 历史数据: 11月--50.3；10月--50.8；9月--51.1

路透北京12月29日 - 路透综合11家分析机构预估中值显示，中国12月官方制造业采购经理人指数(PMI)料降至18个月低点50.1，需求端持续疲弱，制造业景气继续恶化。

“虽然消费好转暂时得以维持，但因投资继续减速及出口春节前备货效应尚未显现，12 月需求端依然疲弱，生产端受制于高库存继续弱势增长。”兴业银行资金营运中心宏观分析师肖丽说。

她并称，此前受APEC(亚太经合组织)会议11月在北京召开影响的钢铁、化工、水泥、玻璃等行业生产可能小幅提速，但持续下跌的价格及减速的发电量显示产量加速空间不大。

从投资来看，肖丽表示，年末土地市场虽再次小幅转暖，销售亦在大力推盘带动下继续回升，但主要城市商品房库存继续增加，水泥、钢材价格上行乏力，地产商实际建筑工程的投入未有加速迹象。兴业银行预计12月官方制造业PMI为49.9。

华宝信托宏观分析师聂文表达了类似看法，“我们预计12月制造业仍然疲弱，与受房地产领域打压而不断下滑的经济现况相一致。”华宝信托预计12月官方PMI为50.1。

中国国家统计局上周六公布的1-11月工业企业利润同比增速续降至5.3%，较1-10月回落1.4个百分点；其中11月当月工业利润同比并创27个月最大单月降幅，表明中国经济仍面临较大的下行压力。

受新订单和价格指数大幅下滑拖累，汇丰12月中国制造业PMI初值跌破50关口至49.5，创下七个月最低。上月终值为50.0。12月汇丰PMI终值定于12月31日（周三）发布。

中国制造业PMI走势图 link.reuters.com/vyp63w

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

________________________2014年_______________________ _2013年_

11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 PMI(%) 50.3 50.8 51.1 51.1 51.7 51 50.8 50.4 50.3 50.2 50.5 51.0 51.4

此前统计局数据显示，中国11月工业增速降至近六年次低水准7.2%，固定资产投资增速受房地产孱弱拖累亦降至13年低位15.8%，经济下行趋势显而易见。

中共中央经济工作会议提出明年经济工作的五大任务，其中努力保持经济稳定增长首当其冲。会议重申要继续实施积极财政和稳健货币政策，并称积极财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度。

民生证券宏观团队最新研究报告称，展望2015年，实体经济身上依然背着沉重的镣铐。房地产面临人口结构拐点和高库存重压，制造业受制于产能过剩、高杠杆和平淡无奇的外部需求，这些都将继续阻塞货币宽松向信用扩张的传导渠道，货币之“风”欲吹而实体之“猪”难飞。

“在国际油价下跌、实体疲弱的背景下，通胀也将继续走低，为货币宽松打开风口。”民生证券表示，对明年的总体判断是，经济疲弱、通胀低迷和政策宽松的周期仍然会延续。

国泰君安研究报告认为，由于油价持续暴跌，使得石化产业链进一步陷入通缩，并使整个中上游部门通缩愈演愈烈。

“受大宗商品低迷影响，生资价格仍处于低位...经济仍有下行趋势，通胀维持低位仍将有利于政策宽松。”国泰君安报告称。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

以下为各机构给出的12月中国官方制造业PMI预估详情: 机构 预估值 --------- --------- 招商证券 50.5 中金 50.4 申银万国 50.1 华宝信托 50.1 民生银行 50.1 中银国际 50.1 花旗 50.0 中信证券 50.0 4cast 50.0 兴业银行 49.9 大华资本市场 49.9 --------- --------- 12月预估中值 50.1 上月 50.3 （完）