欧洲已公布经济指标--2014/12/26

美国股市：在法国大选前小幅收低，但本周周线上涨
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第三季 +0.7 f +0.8 f +2.6 f 德国 第三季 +0.1 r@ -0.1 r@ +1.2 r 法国 第三季 +0.3 r -0.1 r -- 意大利 第三季 -0.1 f -0.2 r -0.5 f 消费者物价指数(CPI) 英国 10月 +0.1 p +0.0 +1.3 p 德国 11月 持平 f -0.3 f +0.6 f 法国(HICP) 11月 -0.2 f 持平 +0.4 f 意大利(HICP) 11月 -0.2 f -0.3 +0.3 f 生产者物价指数(PPI) 英国 10月 -0.3 p -0.2 f -0.5 p 德国 11月 持平 -0.2 -0.9 法国 11月 -0.1 -0.2 -2.0 意大利 10月 -0.4 持平 -1.2 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 8-10月 6.0 6.0 德国 11月 6.6 @ 6.6 @ 法国 第三季 10.4 p 10.1 r 意大利 10月 13.2 @ 12.9 @ r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)