版本:
中国
市场报道 | 2014年 12月 27日 星期六 01:12 BJT

标题新闻：瑞士央行否认瑞郎兑欧元曾经升破1.20上限的媒体报导，称所用数据为不具约束性的指导价

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐