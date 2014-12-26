纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货下滑至五个月低位，原糖和可可期货下跌

路透纽约12月26日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五在交投震荡中下滑至7月底来最低，因交易商在新年前结账和结清多头头寸，而原糖和可可期货也下跌。

在周四圣诞节假期市场休市后，周五ICE美国软商品市场交投全面清淡。欧洲ICE咖啡、可可和期糖市场仍然休市，将在周一恢复交易。

ICE近月3月阿拉比卡咖啡 盘中下滑至五个月低位每磅1.6775美元，结算收跌1.55美分，或0.9%，报每磅1.686美元，今日交投震荡。

阿拉比卡咖啡市场连续第四日下跌，近月合约在本周下滑3.5%，为12月初来最大周度跌幅。

在跌穿关键心理关口1.70美元附近的支撑位后，卖压加剧。

阿拉比卡咖啡期货势将在今年底录得逾50%的跌幅，在10月初曾飙升至两年半高位，因担心最大种植国巴西作物受乾旱损害。

3月原糖期货 收低0.06美分，或0.4%，至每磅14.70美分的一周低位，连跌第五日，本周录得2%的跌幅。

今年指标原糖期货 势将连续第四年下跌。

纽约3月可可期货 触及一周低位2,935美元，结算下跌23美元，或0.8%，报每吨2,941美元。

ICE可可期货 本周下跌1.3%，为11月中来最大周度跌幅。

今年指标可可期货价格可望连续第三年上涨。(完)

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