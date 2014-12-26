芝加哥期市：CBOT大豆因技术性买盘收涨，节后交投清淡

路透芝加哥12月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨 ，交易员表示，因为有一些技术性买盘，而且近期美国豆粕供应吃紧。 成交量在耶诞节之后相当清淡。 周五是1月期权最后一个交易日。 大豆期货涨幅受到抑制，因南美作物带天气良好，提振当地大豆收成 前景。 豆油<0#BO:>在大豆商品中率先起涨。交投最活络的3月豆油 触 及一个月高点，因马来西亚洪灾使得棕榈油期货后市看好。但随着原油<C LC1>价格滑落豆油亦回吐涨幅。由于豆油可用来做为生质燃料，因此豆油 走势深受能源市场牵动。 豆粕<0#SM:>收涨，近月1月合约 涨幅居前，因交易商在该合约 交付期到来前出脱空头部位。第一交割通知日为12月31日。 指标3月豆粕 创下两周高位，突破每吨357.60美元附近的200日 均线。 3月大豆 本周上涨每蒲式耳15-1/2美分，或1.5%。 1月大豆期货 收升18-3/4美分，报每蒲式耳10.47-1/2美元。 CBOT-1月豆粕期货 上涨8.3美元，收报379.7美元。1月豆油期 货 上涨0.53美分，收报32.46美分。 今日CBOT大豆预估成交量为97,519口，豆粕为36,095口，豆油为53,5 96口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 利棣儿)