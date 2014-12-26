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市场报道 | 2014年 12月 27日 星期六 05:51 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆因技术性买盘收涨，节后交投清淡

路透芝加哥12月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨
，交易员表示，因为有一些技术性买盘，而且近期美国豆粕供应吃紧。
    
    成交量在耶诞节之后相当清淡。
    
    周五是1月期权最后一个交易日。
    
    大豆期货涨幅受到抑制，因南美作物带天气良好，提振当地大豆收成
前景。
    
    豆油<0#BO:>在大豆商品中率先起涨。交投最活络的3月豆油 触
及一个月高点，因马来西亚洪灾使得棕榈油期货后市看好。但随着原油<C
LC1>价格滑落豆油亦回吐涨幅。由于豆油可用来做为生质燃料，因此豆油
走势深受能源市场牵动。
    
    豆粕<0#SM:>收涨，近月1月合约 涨幅居前，因交易商在该合约
交付期到来前出脱空头部位。第一交割通知日为12月31日。
    
    指标3月豆粕 创下两周高位，突破每吨357.60美元附近的200日
均线。
    
    3月大豆 本周上涨每蒲式耳15-1/2美分，或1.5%。
    
    1月大豆期货 收升18-3/4美分，报每蒲式耳10.47-1/2美元。
        
    CBOT-1月豆粕期货 上涨8.3美元，收报379.7美元。1月豆油期
货 上涨0.53美分，收报32.46美分。
        
    今日CBOT大豆预估成交量为97,519口，豆粕为36,095口，豆油为53,5
96口。(完)
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    
    

 (编译 李婷仪 审校 利棣儿)
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