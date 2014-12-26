美国股市：道琼工业指数收高0.13%，Nasdaq指数上涨0.7%

路透纽约12月26日 - 美国股市周五收高，道琼工业指数和标普500指数均再创纪录收盘新高，但因许多市场人士还在放假，交投相当清淡。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高23.50点，或0.13%，至18,053.71点；标准普尔500指数 涨6.89点，或0.33%，至2,088.77点；Nasdaq指数 攀升33.39点，或0.7%，至4,806.86点。

本周道指升1.4%，标普500指数涨0.9%，Nasdaq指数升0.9%。(完)