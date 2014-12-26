美国股市：道琼工业指数收高0.13%，Nasdaq指数上涨0.7%

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约12月26日 - 美国股市周五收高，道琼工业指数和标普500指数均再创纪录收盘新高，但因许多市场人士还在放假，交投相当清淡。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高23.50点，或0.13%，至18,053.71点；标准普尔500指数 涨6.89点，或0.33%，至2,088.77点；Nasdaq指数 攀升33.39点，或0.7%，至4,806.86点。
本周道指升1.4%，标普500指数涨0.9%，Nasdaq指数升0.9%。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。