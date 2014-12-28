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亚洲 | 2014年 12月 29日 星期一 07:24 BJT

重温稿-《全球汇市》美元在圣诞节后迫近数年高位，部分市场仍休市而交投淡静

* 美元兑日圆迫近数年高位
    * 部分主要市场仍然休市，纽约市场交投淡静
    * 油价下跌令日本通胀率下降，使日本央行实现2%通胀率目标面临挑战

    路透纽约12月26日 - 美元兑日圆和欧元周五上涨，成交量稀少，许多市场在圣诞节假
期后仍然休市。
 
    美元兑日圆迫近七年半峰值，兑欧元进一步接近两年半高位，分析师表示，因预期美国
经济增长速度够快，可以让美国联邦储备理事会(美联储/FED)考虑在明年年中结束其近零利
率政策。
    
    “明年将是长期看多美元。市场将出现逢低买入的心理，”4Cast Ltd.资深技术分析师
Rob Zukowski说。
    
    下周市场活动很可能只微幅增加，因下周交易日减少，市场将在新年休市。
    
    周二数据显示美国经济以11年来最快速度增长，突显美国和日本及欧洲的货币政策前景
迥异，日本及欧洲预料将仍然放宽货币政策以提振经济增长和避免通缩。
    
    日本周五公布11月核心消费者物价指数(CPI)年增率从10月的0.9%下滑至0.7%，主要归
因于油价下跌，这突显出央行实现2%通胀率目标所面临的挑战。 
    
    随着更多交易商将放完假返回市场，美国公债收益率和处于纪录低位的日本和德国公债
收益率之差不断走宽，应该对美元有利。
    
    美国两年期公债 和可比德债 收益率差为0.84个百分点，此为2007
年初以来最阔。路透数据显示，两年期美债较可比日本公债 收益率差为0.74点，
接近2010年5月来最宽水平。
    
    美元兑日圆 下滑至120.08日圆后，回升0.2%，报120.38日圆，距离EBS交易系
统12月7日触及的七年高位121.86日圆不远。
    
    在两日下跌后，美元兑欧元扳回一些失地。
    
    欧元兑美元 下跌0.4%，报1.2176美元，跌向周二触及的28个月低位1.2165美
元，当时因美国第三季经济数据意外强劲，带动美元上涨。
    
    美元指数 上升约0.1%，报90.038，周二触及2006年3月来最高的90.159。
    
                              今日     上日    当日  今年以来  2013年
                             收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元          1.2221   1.2193   +0.23  -11.09   1.3745
    美元/日圆          120.08   120.48   -0.33  +14.04   105.30
    欧元/日圆       146.72   146.87   -0.10   +1.45   144.63
    美元/瑞郎          0.9843   0.9859   -0.16  +10.25   0.8928
    英镑/美元          1.5537   1.5558   -0.13   -6.15   1.6556
    美元/加元          1.1624   1.1623   +0.01   +9.45   1.0620
    澳元/美元          0.8111   0.8104   +0.09   -9.00   0.8913
    欧元/瑞郎       1.2027   1.2024   +0.02   -1.99   1.2271
    欧元/英镑       0.7848   0.7837   +0.14   -5.41   0.8297
    新西兰元/美元      0.7735   0.7721   +0.18   -5.74   0.8206
    美元/挪威克朗      7.4350   7.4466   -0.16  +22.56   6.0663
    欧元/挪威克朗   9.0860   9.0805   +0.06   +8.96   8.3387
    美元/瑞典克朗      7.8116   7.8055   +0.08  +21.36   6.4367
    欧元/瑞典克朗   9.5385   9.5342   +0.05   +7.81   8.8474
    
    附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 利棣儿；审校 李婷仪)
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