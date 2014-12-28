重温稿-《全球汇市》美元在圣诞节后迫近数年高位，部分市场仍休市而交投淡静

* 美元兑日圆迫近数年高位 * 部分主要市场仍然休市，纽约市场交投淡静 * 油价下跌令日本通胀率下降，使日本央行实现2%通胀率目标面临挑战 路透纽约12月26日 - 美元兑日圆和欧元周五上涨，成交量稀少，许多市场在圣诞节假 期后仍然休市。 美元兑日圆迫近七年半峰值，兑欧元进一步接近两年半高位，分析师表示，因预期美国 经济增长速度够快，可以让美国联邦储备理事会(美联储/FED)考虑在明年年中结束其近零利 率政策。 “明年将是长期看多美元。市场将出现逢低买入的心理，”4Cast Ltd.资深技术分析师 Rob Zukowski说。 下周市场活动很可能只微幅增加，因下周交易日减少，市场将在新年休市。 周二数据显示美国经济以11年来最快速度增长，突显美国和日本及欧洲的货币政策前景 迥异，日本及欧洲预料将仍然放宽货币政策以提振经济增长和避免通缩。 日本周五公布11月核心消费者物价指数(CPI)年增率从10月的0.9%下滑至0.7%，主要归 因于油价下跌，这突显出央行实现2%通胀率目标所面临的挑战。 随着更多交易商将放完假返回市场，美国公债收益率和处于纪录低位的日本和德国公债 收益率之差不断走宽，应该对美元有利。 美国两年期公债 和可比德债 收益率差为0.84个百分点，此为2007 年初以来最阔。路透数据显示，两年期美债较可比日本公债 收益率差为0.74点， 接近2010年5月来最宽水平。 美元兑日圆 下滑至120.08日圆后，回升0.2%，报120.38日圆，距离EBS交易系 统12月7日触及的七年高位121.86日圆不远。 在两日下跌后，美元兑欧元扳回一些失地。 欧元兑美元 下跌0.4%，报1.2176美元，跌向周二触及的28个月低位1.2165美 元，当时因美国第三季经济数据意外强劲，带动美元上涨。 美元指数 上升约0.1%，报90.038，周二触及2006年3月来最高的90.159。 今日 上日 当日 今年以来 2013年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2221 1.2193 +0.23 -11.09 1.3745 美元/日圆 120.08 120.48 -0.33 +14.04 105.30 欧元/日圆 146.72 146.87 -0.10 +1.45 144.63 美元/瑞郎 0.9843 0.9859 -0.16 +10.25 0.8928 英镑/美元 1.5537 1.5558 -0.13 -6.15 1.6556 美元/加元 1.1624 1.1623 +0.01 +9.45 1.0620 澳元/美元 0.8111 0.8104 +0.09 -9.00 0.8913 欧元/瑞郎 1.2027 1.2024 +0.02 -1.99 1.2271 欧元/英镑 0.7848 0.7837 +0.14 -5.41 0.8297 新西兰元/美元 0.7735 0.7721 +0.18 -5.74 0.8206 美元/挪威克朗 7.4350 7.4466 -0.16 +22.56 6.0663 欧元/挪威克朗 9.0860 9.0805 +0.06 +8.96 8.3387 美元/瑞典克朗 7.8116 7.8055 +0.08 +21.36 6.4367 欧元/瑞典克朗 9.5385 9.5342 +0.05 +7.81 8.8474 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 拉美货币报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 李婷仪)