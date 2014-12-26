纽约期市：ICE期棉下滑，因缺乏买兴且受油价疲软影响

美国股市：在法国大选前小幅收低，但本周周线上涨
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
路透纽约12月26日 - 期棉周五下滑，因缺乏买兴且油价疲软也构成期棉压力。
交投最活络的洲际交易所(ICE)-3月期棉 收低0.15美分，或0.2%，报每磅61.63美分。
近月合约 在11月底时曾触及每磅低于50美分的五年低点。
期棉价格本月月线料将近持平，因投机客空头回补，而且工厂需求减退抵销了对冲压力的增加，因主要北半球生产者的种植进度已经加快。
期棉今年势将下跌将近30%，因美国及印度农户增加种植面积，以及中国因政策转向而需求放缓等因素，导致期棉价格大跌。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李婷仪 审校 利棣儿)
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)