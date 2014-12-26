纽约期市：ICE期棉下滑，因缺乏买兴且受油价疲软影响

路透纽约12月26日 - 期棉周五下滑，因缺乏买兴且油价疲软也构成期棉压力。

交投最活络的洲际交易所(ICE)-3月期棉 收低0.15美分，或0.2%，报每磅61.63美分。

近月合约 在11月底时曾触及每磅低于50美分的五年低点。

期棉价格本月月线料将近持平，因投机客空头回补，而且工厂需求减退抵销了对冲压力的增加，因主要北半球生产者的种植进度已经加快。

期棉今年势将下跌将近30%，因美国及印度农户增加种植面积，以及中国因政策转向而需求放缓等因素，导致期棉价格大跌。(完)

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