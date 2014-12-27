《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月27日

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上涨，因需求旺盛
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
*工商时报：
--长荣集团 向台船 下订的第七艘8,500TEU(20尺货柜)新船长月轮，下月交付后，长荣集团总运力逼近100万TEU，居全球第四大，可迎合海运市场景气增温对舱位的需求。
--茂迪 宣布将以换股方式合并联电 旗下太阳能电池厂联景，换股比例为每6股联景换茂迪1股，茂迪为存续公司。以茂迪昨日收盘价45元计算，这项合并案规模约20.55亿台币，合并后茂迪产能将达3GW（10亿瓦），跃居全球最大太阳能电池厂。
--PHS业者大众电信昨日遭台北地方法院裁定重整程序终止，宣告破产，为台湾电信业PHS服务划上休止符。由于大众电信同时握有WiMAX执照，也恐成为继大同电信于12月初吹熄灯号之后，第二家结束营业的WiMAX业者。
*经济日报：
--立法院院会昨日三读通过所得税法第14条之2修正草案，证所税大户条款确定延缓三年上路，亦即于2018年才实施。当年度起，出售股票金额若超过10亿台币，超出部分将核实或设算课征千分之一证券交易所得税。
--今年度规模最大的汽车展--2015台北新车大展开跑，首日即吸引超过4.2万参观人潮，现场成交新车销量破百辆，各参展车商更是端出最新车型、车展限定优惠价揽客，冲刺今年最后一波业绩，并为农历年前传统旺季储备订单。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。