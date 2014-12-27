《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月27日

*工商时报：

--长荣集团 向台船 下订的第七艘8,500TEU(20尺货柜)新船长月轮，下月交付后，长荣集团总运力逼近100万TEU，居全球第四大，可迎合海运市场景气增温对舱位的需求。

--茂迪 宣布将以换股方式合并联电 旗下太阳能电池厂联景，换股比例为每6股联景换茂迪1股，茂迪为存续公司。以茂迪昨日收盘价45元计算，这项合并案规模约20.55亿台币，合并后茂迪产能将达3GW（10亿瓦），跃居全球最大太阳能电池厂。

--PHS业者大众电信昨日遭台北地方法院裁定重整程序终止，宣告破产，为台湾电信业PHS服务划上休止符。由于大众电信同时握有WiMAX执照，也恐成为继大同电信于12月初吹熄灯号之后，第二家结束营业的WiMAX业者。

*经济日报：

--立法院院会昨日三读通过所得税法第14条之2修正草案，证所税大户条款确定延缓三年上路，亦即于2018年才实施。当年度起，出售股票金额若超过10亿台币，超出部分将核实或设算课征千分之一证券交易所得税。

--今年度规模最大的汽车展--2015台北新车大展开跑，首日即吸引超过4.2万参观人潮，现场成交新车销量破百辆，各参展车商更是端出最新车型、车展限定优惠价揽客，冲刺今年最后一波业绩，并为农历年前传统旺季储备订单。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。