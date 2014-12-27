中国数据：1-11月工业利润增速续降至5.3%，11月降幅创27个月最大

路透上海12月27日 - 中国最新公布的1-11月工业企业利润同比增速续降至5.3%，较1-10月回落1.4个百分点；其中11月当月工业利润同比并创27个月最大单月降幅，表明中国经济仍面临较大的下行压力。

国家统计局周六公布，1-11月，全国规模以上工业企业实现利润总额56,208亿元人民币。其中，11月利润总额6,761.2亿元，同比下降4.2%，降幅比上月扩大2.1个百分点；此前最大单月降幅为2012年8月的6.3%。

国家统计局工业司何平博士解读称，11月工业利润降幅扩大的主要原因包括：工业销售增长进一步减缓，价格降幅扩大使盈利空间进一步缩小，以及主要采矿和原材料行业利润下降明显。

据其介绍，11月规模以上工业企业主营业务收入同比增长3%，增速比10月回落2.3个百分点，呈现进一步放缓趋势；工业品出厂价格、原材料购进价格双双持续走低，特别是煤炭、原油等上游基础产品价格回落到近年来低位，对工业利润下滑的影响十分明显。

初步测算，11月，因产品出厂价格同比下降2.7%，企业主营业务收入减少约2,762亿元，而因原材料购进价格下降3.2%，主营业务成本减少约2,062亿元，两者相抵，工业利润净减少约700亿元，而10月因价格下降利润减少约600亿元。

当月煤炭开采和洗选业利润同比减少105.3亿元，石油加工炼焦和核燃料加工业减少92.8亿元，石油和天然气开采业减少92.1亿元，黑色金属矿采选业减少65.4亿元，非金属矿物制品业减少46.7亿元。五个行业合计减少利润402.3亿元，而全部规模以上工业利润减少额为293亿元。

不过何平同时指出，尽管当前工业利润呈现下滑趋势，但拉动利润增长的结构因素正在发生积极变化。从行业板块看，1-11月，采矿业利润同比下降21.6%，原材料制造业利润仅增长4.4%，均低于全部规模以上工业利润增速；而消费品制造业、装备制造业和高技术制造业利润分别增长6.4%、13.8%和17%，均高于规模以上工业利润增速。

“这表明，一方面，在投资需求减弱的情况下，消费需求平稳增长，对工业利润起到了一定支撑作用；另一方面，调结构、促转型对工业效益的提升正在产生积极作用。”他说。

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统计局公布的数据显示，1-11月，在41个工业大类行业中，33个行业利润总额同比增长，八个行业下降。采矿业实现利润总额5,794.4亿元，同比下降21.6%；制造业利润46,062亿元，增长9%；电力、热力、燃气及水生产和供应业利润4,351.6亿元，增16.2%。

同期，在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润总额13,096.7亿元，同比下降3.5%；集体企业利润增长2.3%；股份制企业利润37,179.1亿元，增长3.8%；外商及港澳台商投资企业利润增长10.3%；私营企业增长7.2%。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速 单月 增速 2014年1-11月 5.3 11月 -4.2

1-10月 6.7 10月 -2.1

1-9月 7.9 9月 0.4

1-8月 10.0 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

1-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4 2013年全年 12.2 12月 6

1-11月 13.2 11月 9.7（完）

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