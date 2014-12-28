台湾已公布经济指标--2014/12/29

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 工业生产(y/y) 11月 +6.86% +9.09% r 1/23 -- 季调失业率 11月 3.87% 3.87% 1/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 11月 +0.86% +1.06% r 1/6 -- ) 外汇存底(亿美元) 11月底 4,214.66 4,214.76 1/6 -- 商品出口(y/y) 11月 +3.7% +0.7% 1/9 -- 商品进口(y/y) 11月 +5.1% -1.4% 1/9 -- *M2货币总计数(y/y) 11月 +5.22% +4.98% 1/26 -- 外销订单(y/y) 11月 +6.0% +13.4% 1/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第三季 +158.0 +164.9 r 2/26 -- 国际收支(亿美元) 第三季 +41.8 +43.9 -- -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第三季 +3.63% +3.87% r -- -- 重贴现率(%) 12月18 1.875% 1.875% -- -- 日 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申