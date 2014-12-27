台湾债市：交易清淡，各期公债尚未成交

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上涨，因需求旺盛
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透台北12月27日 - 台湾指标五年期公债103/15 殖利率周六因补上班日交易清淡，各期公债并未成交。
交易商表示，目前报价非常宽，市场交易意愿不高，交易商多预期，到年底之前的交易都将相对平淡无奇。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 10年公债103/13 ：1.59-1.62%
* 五年公债103/15 ：1.09-1.11%
本地时间10:22时的最新报价：
* 五年公债103/15期尚未成交。
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--美国债市：公债价格从稍早跌势中反弹，收益率曲线趋平 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
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