台湾债市：RP利率持稳，补班日交易清淡

路透台北12月27日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周六持平。资调人士表示，逢补班日市场清淡，交易不多，部分投信盘中入场找券，不过券源也不够。

交易商表示，比起先前几天稍嫌紧张的市况，市场今日相对平静，部分投信有多钱来要券，但券源不足，新承做不多，这或许也有利纾缓周一的调度。

〞有投信来问我要不要收钱，但我都没有办法，只能续单，〞一位大型证券商交易员说。

他们表示，除了投信有多、有缺之外，寿险盘中也出现多缺不一的情况，但整体而言资金还是偏向宽裕，能做跨月的资金也稍稍多了一些。

今日附买回市场利率大致平稳。公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%；公司债RP成交0.63-0.66%。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率大致也都不变。今日利率主要成交在0.45-0.50%，跨月则成交在0.48-0.53%；月内公司债附买回利率成交约在0.50-0.55%，跨月成交偏多在0.56-0.61%。