台湾债市：RP利率持稳，补班日交易清淡

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上涨，因需求旺盛
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透台北12月27日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周六持平。资调人士表示，逢补班日市场清淡，交易不多，部分投信盘中入场找券，不过券源也不够。
交易商表示，比起先前几天稍嫌紧张的市况，市场今日相对平静，部分投信有多钱来要券，但券源不足，新承做不多，这或许也有利纾缓周一的调度。
〞有投信来问我要不要收钱，但我都没有办法，只能续单，〞一位大型证券商交易员说。
他们表示，除了投信有多、有缺之外，寿险盘中也出现多缺不一的情况，但整体而言资金还是偏向宽裕，能做跨月的资金也稍稍多了一些。
今日附买回市场利率大致平稳。公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%；公司债RP成交0.63-0.66%。
大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率大致也都不变。今日利率主要成交在0.45-0.50%，跨月则成交在0.48-0.53%；月内公司债附买回利率成交约在0.50-0.55%，跨月成交偏多在0.56-0.61%。
下周公司债/金融债交割情况包括：周一三商美邦人寿公司债交割，金额50亿台币；周二阳信银行金融债交割，金额8亿台币。还本方面：周一兆丰商银7亿台币及土银50亿台币；周二台电27.5亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。