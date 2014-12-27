中国房地产：明年房价以软着陆为主，一二线城市将续跌--社科院报告

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上涨，因需求旺盛
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透上海12月27日 - 中国社科院最新报告认为，明年一、二线城市房价将继续下滑，三、四线城市房价将稳中有降。房价将以软着陆为主，不会出现整体崩盘，各级政府将密集推出救市政策。
中国证券报周六引述其发布的《住房绿皮书：中国住房发展报告（2014-2015）》并称，明年商品房库存积压销售困难，未来一半以上的开发商将转行或在市场中消失。
绿皮书并指出，明年房地产市场走势将出现二重分化：一是短期波动周期由衰退转向复苏，中长期波动周期仍处在衰退调整中；二是一、二季度市场需求不振，开发商将以价换量，市场继续走弱。
中国住房和城乡建设部部长陈政高上周表示，2015年要准确把握房地产市场运行中出现的新情况、新问题，积极应对，促进房地产市场平稳运行。明年新开工建设保障性安居工程700万套，基本建成480万套。
路透此前根据中国国家统计局公布数据测算，11月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比下降3.7%，连跌三个月，并创路透自2011年开始统计以来的最大跌幅；但随着政策叠加效应的利好，当月成交创年内新高，带动环比跌幅进一步收窄。 (完） (发稿 张喜良; 审校 杨淑祯)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。