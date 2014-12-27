中国房地产：明年房价以软着陆为主，一二线城市将续跌--社科院报告

路透上海12月27日 - 中国社科院最新报告认为，明年一、二线城市房价将继续下滑，三、四线城市房价将稳中有降。房价将以软着陆为主，不会出现整体崩盘，各级政府将密集推出救市政策。

中国证券报周六引述其发布的《住房绿皮书：中国住房发展报告（2014-2015）》并称，明年商品房库存积压销售困难，未来一半以上的开发商将转行或在市场中消失。

绿皮书并指出，明年房地产市场走势将出现二重分化：一是短期波动周期由衰退转向复苏，中长期波动周期仍处在衰退调整中；二是一、二季度市场需求不振，开发商将以价换量，市场继续走弱。

中国住房和城乡建设部部长陈政高上周表示，2015年要准确把握房地产市场运行中出现的新情况、新问题，积极应对，促进房地产市场平稳运行。明年新开工建设保障性安居工程700万套，基本建成480万套。