中国个股：*ST超日称公司重整计划执行完毕，将终结破产程序

路透上海12月27日 - 暂停上市长达七个月的中国光伏企业--上海超日太阳能科技有限公司 周六公告称，上海一中院确认公司重整计划执行完毕，并将终结破产程序。这也意味着，*ST超日恢复上市值得期待。

刊登在深圳证券交易所网站的公告称，该公司于周五收到管理人转来的上海一中院民事裁定书，确认公司重整计划已经执行完毕，重整工作已经完成。

受累于连续三年业绩亏损，*ST超日于今年5月28日被暂停上市。6月26日，*ST超日破产重整进入司法程序。9月30日，江苏协鑫等共九家财务投资人组成的联合体被确定为*ST超日的投资人。10月29日，经上海一中院裁定批准，*ST超日破产重整案进入重整计划执行阶段。

上海证券报今日并引述接近公司的人士称，超日未来将定位高科技系统集成公司，为电站开发商提供一揽子全方位的电站解决方案并提供资金支持，这个定位也是实现协鑫全产业链的重要布局。

超日上周曾发布2011年公司债券兑付公告，对发行规模为10亿元的债券，兑付本息等含税共计11.164亿元人民币，这意味着超日债危机正式解除。

此前，因连续亏损三年，按照深交所相关规定，11超日债 于5月30日起终止上市。2014年3月7日，债券暂停上市期间，公司还因无法按时偿付债券利息，而成为债券市场上的首个公司债违约案例。（完）

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