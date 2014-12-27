中国央行：当前货币政策适度，流动性管理重要性上升--研究局长

路透上海12月27日 - 中国央行研究局局长陆磊表示，考虑到结构性因素的影响，当前的货币政策属于适度。与此同时，货币流动性管理的重要性正在上升，因此政策制定者为金融业营造适度的流动性，将是未来一段时间内重要的经济现象。

证券时报周六引述他昨日在北京出席活动时并称，明年在降低社会整体筹资成本方面，仍会看到相关政策的出台；而与政策调整相配套的，会是金融行业相关产品和服务的创新。

对于货币政策的适度性，陆磊解释称，当前外汇占款的增长率正在下降，但与此同时，央行通过创设SLO(短期流动性调节工具)、SLF(常备借贷便利)、MLF(中期借贷便利)等新型货币政策工具增加基础货币投放，这恰恰与外汇占款的下降形成了精准的关系。

“所以，从上述结构性角度看，基础货币的投放仍然保持两位数的增长，整个货币政策应该说是适度的。”他说。

不过，针对今年决策层致力于解决实体经济融资难、融资贵问题，陆磊认为，实体经济筹资成本高与金融业自身的融资综合成本高存在一定的关联性。

“一方面，我们看到实体经济融资难、融资贵；另一方面，我们又看到大量银行的经营结构中，表外筹资的成本也较高。这两个问题就是一个硬币的正反面，即资金来源的成本相对较高，资金运用的价格就降不下去。”他称。